Con madera y raíces Jesse Dayton tocará hoy en Vitoria, desde las 22.00 horas, en la sala Hell Dorado (14/16 euros). Jesse Dayton tocará este viernes en la sala Hell Dorado de Vitoria, a partir de las 22.00 horas

El aspecto curricular de las reseñas biográficas de artistas se convierte casi en un periplo de Star Trek cuando se trata de Jesse Dayton. Y es que el músico ha aportado con su guitarra las necesarias dosis de arte y sabiduría a grabaciones de personajes como Waylon Jennings, Johnny Cash, Ray Price, Kris Kristoferson, Willie Nelson o Glen Campbell.

Pero, aunque este tejano tiene sus raíces en las melodías de George Jones, Hank Williams o Lefty Frizzell, no es ajeno a las infidelidades a una ortodoxia cuya madera ha llegado a prender fuego. No en vano este admirador de The Clash ha puesto sus cuerdas al servicio de la insolencia de Supersuckers, a la fuerza de X, a la personalidad de John Doe, a la vitalidad de Mike Ness y su Social Distortion o a las bandas sonoras del cine de Rob Zombie. Americana con fundamento.