Boxeo femenino, trueque de libros, fiesta solidaria... Un fin de semana cargado de planes en Vitoria Una visita a la World Press Photo y la feria agroganadera de Urkabustaiz, otras opciones para disfrutar del tiempo libre en Álava

Montehermoso I Hasta el 16 de noviembre World Press Photo

El World Press Photo llega al centro cultural Montehermoso con 160 imágenes que reflejan los grandes conflictos y esperanzas del planeta. Hasta el 16 de noviembre se puede visitar esta muestra donde se exhibe la foto ganadora el premio World Press Photo 2025. La protagoniza Mahmoud, un niño que refleja el drama de Gaza. Con un brazo arrancado por una explosión y otro amputado, su rostro refleja la tragedia. Por segundo año consecutivo, el drama de la Franja centra la colección del mejor fotoperiodismo internacional, junto a otros temas que marcan la actualidad de diferentes países. La invasión rusa de Ucrania, las protestas en Kenia o El Salvador, los efectos de la crisis climática en Perú, Brasil o Filipinas, o la persecución de la comunidad LGBTQI+ en Nigeria son algunos de los asuntos abordados. En total, 160 fotografías de 41 autores seleccionadas entre casi 60.000 propuestas. Una visita imprescindible.

Polideportivo de Mendizorroza I Sábado, a las 17.00 horas Boxeo Femenino

Vitoria acogerá este sábado la celebración de la Copa Iberdrola de Boxeo Femenino 2025. Las mejores boxeadoras del país combatirán en el polideportivo de Mendizorroza repartidas en ocho categorías. La competición se desarrollará entre las 17.00 y las 20.00 horas, con un formato de combates eliminatorios a una sola ronda, donde participarán algunas de las boxeadoras más destacadas del ranking nacional, muchas de ellas campeonas y medallistas de España. Por la mañana, el polideportivo acogerá un open de boxeo femenino con deportistas de la Escuela Alavesa de Boxeo.

Izarra I Domino a partir de las 11.00 horas Feria agroganadera de Urbakustaiz

Izarra acogerá este domingo la decimoquinta feria agroganadera de Urkabustaiz. El plato fuerte de la jornada consistirá en la tradicional exhibición de ganado equino, bovino, ovino y caprino. Los animales entrarán en el pueblo a las 11.00 horas al toque de cuernos del grupo Adarrak. También habrá mercado de productos agroalimentarios y artesanos.

Además, a las 11.00 horas dará inicio el quinto campeonato de bolos y, desde las 12.00 hasta las 14.30 horas, actuará la escuela de música de Urkabustaiz, habrá concurso de varas de avellano (makilas), exhibición de deporte rural con el grupo Oketa de Zigoitia y una concentración en contra de los macroproyectos energéticos y en defensa de la tierra.

Iradier Arena I Sábado y domingo, 11 horas Mercado de Trueque de Libros en el Día de las Bibliotecas

La Red de Bibliotecas Municipales organiza el Mercado de Trueque de Libros para celebrar el Día de las Bibliotecas. Ya son 15 ediciones en las que el Iradier Arena se llena de literatura y mucho más: talleres infantiles, música en directo, espectáculos... y por supuesto, muchísimos trueques. La Red de Bibliotecas Municipales aportará miles de ejemplares. Una cita que te da la oportunidad de renovar tu colección. Ten en cuenta que sólo se admitirán libros a partir del año 2000. Pero además del trueque habrá talleres infantiles, música en directo y espectáculos familiares.

Centro cívico Salburua I Sábado, a las 19.00 horas Auzo Eszena: 'Musiteatro Handicap'

El grupo de pop rock gasteiztarra Handicap pone en escena un espectáculo donde su disco 'En defensa propia' se transforma en musical teatralizado. La cita será el sábado a las 19.00 horas en el centro cívico Salburua. Precio: 5 euros.

Colegio Errekabarri de Salburua I Sábado, a partir de las 16.00 Fiesta de Aspanafoa

En la fiesta habrá talleres infantiles.

La Asociación de padres y madres de niños/as y adolescentes con cáncer de Álava, Aspanafoa, celebra este sábado su fiesta anual en el colegio Errekabarri de Salburua. Para ello, ha diseñado un programa repleto de actividades a partir de las 16.00 horas. Talleres, música, teatro, hinchables, un mercadillo de segunda mano o una gran tómbola solidaria repleta de regalos, donados por diferentes empresas, contribuirán a visibilizar la enfermedad y recaudar fondos para mejorar los recursos que Aspanafoa pone a disposición de las familias. Un día para disfrutar, pero también para dar visibilidad a una realidad que afecta a muchas familias en Álava.

La música y el teatro también tendrán cabida en este evento. A las 18.00 horas, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar la música mágica del handpan, un novedoso y original instrumento de percusión. A las 19.00, un espectáculo de magia con IlusionIsma. Durante toda la tarde, se venderán libros, bisutería y juguetes de segunda mano en el mercadillo solidario.

Sala Urban Concept I Sábado a las 20.30 horas Concierto: Da Igual

La banda catalana de pop punk integrada por Alex Pouget (guitarra) y Wences Sánchez (voz y guitarra), Da Igual, recala en Vitoria, dentro de su gira de presentación del álbum 'Tatuado a fuego'. Se trata del segundo de su trayectoria, lanzado el pasado mayo. Su estilo e influencias son muy notables y resaltan en sus canciones, desde el Punk Californiano, hasta el más castizo Pop Rock Español, con sutiles toques e influencias electrónicas ochenteras con ritmos Trap & Bass muy actuales. En definitiva, un sonido contundente que viaja del grunge más 90's a la escena musical de los 2000's con grupos como Blink-182 o New Found Glory. El concierto será el sábado, en la sala Urban Concept, a las 20.30 horas.

Hell Dorado I Sábado, a partir de las 21.30 horas The 5.6.7.8`s (Japón) y La ola maldita

Este sábado actuarán The 5.6.7.8's y La ola maldita en la sala Hell Dorado, a partir de las 21.30 horas. Entradas en taquilla 28 euros.

The 5.6.7.8's es una banda femenina japonesa de rock originaria de Tokio, conocida por su enérgico sonido retro que bebe directamente del garage rock de los años 60, con toques de rockabilly y surf rock.

La Ola Maldita es una banda de Surf Rock Donostiarra nacida en el año 2021. Sus integrantes, unos apasionados del género, van cargados de temas actualizados de los 60. Un power trío que no te dejará indiferente.

Paseo de la Universidad 1 I Domingo, a las 11.00 horas Visita guiada gratuita: La Vitoria de 1936 a 1959

El Ateneo Republicano de Álava ha organizado una visita guiada para este domingo sobre la Vitoria de 1936 a 1959. Este tour empezará en el Paseo de la Universidad 1 a las 11.00 horas y será conducio por el investigador de Memoria Democrática, Josemaría del Palacio. Para disfrutar de esta iniciativa es imprescindible realizar una reserva escribiendo a visitavitoriaconhistoria@gmail.com.

Centro cívico Zabalgana I Domingo 19.00 horas Auzo Eszena: 'La sustitución'

En un giro inesperado del destino, Fermín, un respetado profesor, cae en una espiral de problemas financieros. Koldo, un joven con un pasado convulso y sin experiencia llega al colegio para cubrir la baja de Fermín. Ambos se verán envueltos en un dilema moral que desafiará sus principios. Esta obra de teatro la presenta el grupo Imperfeccionismo mágico en el centro cívico Zabalgana. Público: a partir de 12 años.