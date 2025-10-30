El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vistas desde el buzón de Agaotz. E. Belauntzaran
GPS | Al monte

Agaotz, refugio de lamias y gentiles

Ataun (Gipuzkoa) ·

Este balcón de Aralar ofrece unas magníficas vistas de Larrunarri, donde viven los guardianes del bosque, aunque permanecen ocultos

Elisa Belauntzaran

Elisa Belauntzaran

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:11

Comenta

Akerbeltz, los gentiles, las sorginas, Torto, Basajaun, Zezengorri, Samartin Txiki, Mikelats, Alarabi, Otsoko, Kixmi y otros muchos personajes mitológicos recorren, dice la leyenda, el bosque ... de Lizarrusti, en Ataun. Así lo atestiguó en sus estudios el antropólogo José Miguel Barandiaran. Entre las numerosas leyendas recogidas por el sacerdote, etnólogo y arqueólogo más conocido de Euskadi, se encuentra una que cuenta que un grupo de gentiles que habitaba Aralar divisaron en el cielo una extraña nube luminosa. Asombrados, acudieron al más anciano del grupo que, al ver el espectacular resplandor, dijo: «Ha nacido el 'kixmi', ha llegado el fin de nuestra raza; echadme al precipicio» (kixmi era el apodo con que los gentiles llamaban a Cristo). Asustados, echaron a correr, escondiéndose bajo la gran losa de un dolmen en el valle de Arrastaran, que desde entonces se llama 'Jentillarri'. «Pero uno de los gentiles (Olentzero), de oficio carbonero, sobrevivió y bajó al valle a anunciar la Buena Nueva».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  2. 2

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  3. 3

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  4. 4

    Desalojan a los vecinos de tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  5. 5 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  6. 6

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  7. 7

    Orishas no quieren ni vascos, ni latinos, ni cubanos en el BIME
  8. 8 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  9. 9

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio
  10. 10

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Agaotz, refugio de lamias y gentiles

Agaotz, refugio de lamias y gentiles