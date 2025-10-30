Agaotz, refugio de lamias y gentiles

Akerbeltz, los gentiles, las sorginas, Torto, Basajaun, Zezengorri, Samartin Txiki, Mikelats, Alarabi, Otsoko, Kixmi y otros muchos personajes mitológicos recorren, dice la leyenda, el bosque ... de Lizarrusti, en Ataun. Así lo atestiguó en sus estudios el antropólogo José Miguel Barandiaran. Entre las numerosas leyendas recogidas por el sacerdote, etnólogo y arqueólogo más conocido de Euskadi, se encuentra una que cuenta que un grupo de gentiles que habitaba Aralar divisaron en el cielo una extraña nube luminosa. Asombrados, acudieron al más anciano del grupo que, al ver el espectacular resplandor, dijo: «Ha nacido el 'kixmi', ha llegado el fin de nuestra raza; echadme al precipicio» (kixmi era el apodo con que los gentiles llamaban a Cristo). Asustados, echaron a correr, escondiéndose bajo la gran losa de un dolmen en el valle de Arrastaran, que desde entonces se llama 'Jentillarri'. «Pero uno de los gentiles (Olentzero), de oficio carbonero, sobrevivió y bajó al valle a anunciar la Buena Nueva».

Fuera verdad o no, la imaginación nos delata cuando nos acercamos a alguna de las zonas en las que se situaban las carboneras que todavía se puede apreciar en algunos rincones.

Distancia: 12,6 kms.

Desnivel: 478 m.

Dificultad: Fácil.

Un entorno precioso por el que transcurre el recorrido de esta semana. Partimos desde el parketxe de Lizarrusti, antigua casa de los miqueletes. Seguimos las indicaciones hacia el embalse de Lareo. Un paseo de unos 2,5 kilómetros sencillo que transcurre por un sendero a los pies de Malkorbizkarra, debiendo atravesar el túnel abierto en la roca.

Seguimos por la pista forestal para alcanzar el embalse, donde las indicaciones nos anuncian la presencia de Sarastarri (995 m.) a 2,3 kilómetros. Será nuestro primer objetivo, para después llegar a Muñoaundi o Agaotz (973 m.)

La marcas de pintura roja y blanca nos guían. Tras disfrutar de las vistas en esta primera cima comenzamos el descenso dirección a la campa en la que vemos un enorme cercado de piedra. A unos doscientos metros nos encontramos la cima protagonista de esta semana, Muñoaundi o Agaotz. Desde aquí, comenzamos el descenso dirección al dolmen de Erremedio hasta alcanzar la pista que nos conducirá hasta el embalse de Lareo y de allí al punto de partida.