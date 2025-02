Crítica de 'Venganza oculta': cómo triunfar con lo de siempre

Borja Crespo Domingo, 2 de febrero 2025, 23:32 Comenta Compartir

¿Cuántas veces hemos visto una serie o película en la cual alguien ve un crimen por casualidad y acaba metido en una espiral de violencia y persecuciones? El thriller es un género rico en topicazos. Le cuesta salir del encorsetamiento, pero este defecto se torna virtud al darle personalidad. A la difícil búsqueda de la originalidad, ante un posible patinazo, de ahí que se busque la seguridad de lo evidente, podemos añadir un dato incontestable: las fórmulas funcionan en el medio audiovisual de cara a las grandes audiencias, especialmente cuando el espectador busca un producto de evasión que le permita desconectar por un rato.

En este sentido, las plataformas en streaming manejan estadísticas que les posibilitan saber el momento exacto en el cual dejamos un visionado a medias –no tardan en recordártelo con una notificación-, o simplemente lo descartamos. Apuntan el minuto y segundo exacto en el que damos al «pause», o al «stop», en el mando a distancia. Netflix es la compañía que probablemente mejor conoce a sus usuarios y sabe cómo tratarlos. No siempre funcionan los datos, hay excepciones que confirman la regla, pero hay lanzamientos que quizás no triunfen en exceso pero llegan a unas cifras rentables sin demasiado esfuerzo. Estrenos como 'Venganza oculta' forman parte de este lote de propuestas de fácil digestión que el público elige en cuanto aparecen en el menú de portada. No ofrecen nada nuevo, por ello precisamente son una elección sin riesgo. El éxito de lo manido frente al escollo de lo diferente, como bien recoge el dicho «más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer».

Cuando tienes un rato al final del día para sentarte en el sofá y descansar con el piloto automático cerebral es difícil aventurarse a explorar el amplio catálogo de referencias online. Las opciones que aparecen como sugerencias según se abre la aplicación aligeran el momento de búsqueda, evitando perder el tiempo, o eso creemos. Netflix simplifica nuestras decisiones, nos dirige sabiamente y acierta en un alto porcentaje gracias al poder del algoritmo. Opciones como 'Venganza oculta' son obvias. El concepto miniserie ayuda. Esta producción rumana de reciente aparición dura seis entregas y responde al esquema planteado al comienzo del presente texto. Una madre de familia, experta en temas informáticos, ve accidentalmente el asesinato de su pareja, un policía que trata de hacer un trato con un confidente que tiene información delicada sobre una organización mafiosa. Lejos de amedrentarse, la mujer decide vengarse de la cadena de criminales que han osado eliminar al amor de su vida. Efectivamente, este cuento ya lo conocemos, lo que no quita que sea un antídoto decente contra el tedio.

Una actriz internacional

'Venganza oculta', rodada en Bucarest, no inventa nada ni pretende hacerlo. No esconde tamaña decisión ya desde el guion de partida. Tira millas con una premisa que desarrolla con giros que pueden atrapar al público relajado, lo que le ha permitido entrar en los tops de la popular plataforma en medio mundo, a pesar de coincidir con pelotazos como la continuación de 'El juego del calamar'. Las escenas de acción y traición se suceden, no si cierta confusión inicial. Un sentido del humor soterrado, inevitable, alivia la sensación de que estamos ante un relato predecible que, afortunadamente, elevan los personajes principales. El reparto está encabezado por la actriz rumana Ana Ularu, de amplia trayectoria internacional. Ejercía de villana hace unos días en la serie británica 'Objetivo: París', disponible en Movitar Plus+, además de participar en la producción estadounidense 'El poder' (Prime Video), la alemana 'Tribus de Europa' (Netflix) o 'Musa', película española dirigida por el titán del horror Jaume Balagueró.

La protagonista emplea sus conocimientos en materia informática para encontrar a los causantes de la muerte de su media naranja. Consigue listas de sobornos y políticos corruptos, cambia identidades o esquiva dispositivos de seguridad. Habiendo ordenadores, hay criptomonedas, por supuesto, como mandan los cánones. Acabada la primera temporada, quedan algunos cabos sueltos, pero a día de hoy no se ha confirmado una próxima sesión.

