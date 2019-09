«Paule, cómo te quiero... y te acabo de conocer». Se emociona Hizkuntze al hablarle a la pequeña, que sigue a lo suyo, al calor del pecho de su ama. No lo ha soltado desde que nació el martes, a media mañana, ocho días después de la fecha oficial... «Yo siempre había imaginado que cuando la viera por primera vez lloraría, pero no lloré. No podía, estaba tan agotada... La miré y dije: '¡Qué bonita eres condenada, cómo me has hecho sufrir!'. Luego le vi esos papos, la ví tan regordeta... ¡cuatro kilos! Y sentir ese cuerpo calentito... qué sensación más bonita. '¿Y esto es nuestro? ¿Hemos hecho esto?'. La cosa más bonita del mundo. Cuántas veces nos habíamos preguntado: '¿cómo será?'. Recuerdo las ganas que teníamos de verle la cara... Mi ratoncito».

Emociona escuchar el relato de Hizkuntze. Se emociona ella al contarlo. Está echando ahora todas esas lágrimas que se le atascaron en el paritorio. Extenuada tras un parto largo, doloroso, precioso también. «Mi pareja, Aitor, hace triatlones y le dije: 'Esto es como hacer un iron man'. Entonces me contestó: 'No, esto es mucho más duro'. Cuando dí a luz pensé que si había superado eso iba a poder con cualquier cosa. Aunque no sé si podía pasar por ello de nuevo. Dicen que luego se olvida pero...». De momento, Paule se lo está poniendo fácil. «Está todo el rato en la teta, no para de comer y comer. Ahora me explico esa barriga enorme que llegué a tener... Y el dolor, porque yo imaginaba que con la epidural no iba a sentir nada pero no fue así».

Porque el parto fue largo. Podemos decir casi que empezó en la madrugada del lunes, cuando Hizkuntze se sobresaltó con un sangrado que la hizo correr al hospital. Todo normal, vuelta a casa y a esperar. «Eran fiestas de Galdakao y el lunes por la tarde estuvimos viendo pelota en el frontón. Pero yo ya estaba muy molesta, con unos dolores intensos en el abdomen que no identifiqué como contracciones, A las ocho y media fuimos a casa a cenar, pero seguía el dolor, así que solo pude comer cuatro rodajas de tomate y un poco de pepino. Ah bueno, y el dalky, jeje, no perdoné el dulce». Y pronto a la cama. «Tenía dolor pero el cuerpo me pedía echarme, descansar un poco para afrontar lo que iba a venir». Aguantó tumbada diez minutos y de ahí al sofá. Sentada, recostada.. «No encontraba postura».

Entonces le dio por anotar en un papel cada cuánto sentía el dolor. Cada cinco minutos o cuatro, casi como un reloj. Aún así, aguantó en casa. «No quería ir al hospital y que me mandaran otra vez para casa como me había ocurrido ya la otra madrugada. Así que quité el móvil, internet... y me concentré en pasar el dolor, en asimilarlo. Qué serán las madres que justo esa noche mi madre me mandó un mensaje muy emotivo, pero no lo leí, ya había apagado el teléfono». Mientras Aitor descansaba un poco, Hizkuntze seguía anotando los minutos de las contracciones. Y a la una y media de la madrugada salieron para Basurto.

«Cuando la ginecóloga me dijo: 'Te quedas ingresada' se me abrió el cielo»

«Tardaron un pelín más de lo normal en abrirnos las puertas de urgencias y recuerdo que esos segundos se me hicieron eternos... Yo pensaba: 'Por favor que alguien me atienda ya'. Me midieron la tensión, estaba alta. Me pusieron las correas y cuando me vio la ginecóloga me dijo que estaba ya de cinco centímetros. 'Te quedas ingresada', me dijo. Y en ese momento se me abrió el cielo. '¿Epidural?'. 'Ya por favor'. En ese momento sentí por fin algo de calma, supe que había llegado el momento». Aunque le quedaran todavía ocho largas horas antes de conocer a Paule.

Ocho horas con Ana y Maitane, las dos matronas que le atendieron y a las que les debe «todo». «Sin ellas no sé si habría sido capaz. Todo el mundo ha sido encantador, no te lo podían poner más fácil, te iban explicando constantemente lo que hacían, lo que iba a sentir». Y cómo iba a ser el proceso de algo que Hizkuntze esperaba más rápido. «Aunque estaba ya dilatada completamente me dijeron que estaba muy alta la niña, que tenía que bajar, que tiene que pasar por el canal de parto y que eso no sucede en un minuto».

Sucedió en ocho horas. «Empecé a tener fiebre, me quité la ropa porque todo me agobiaba y me daba calor. Y a las nueve y pico empezamos con los expulsivos. Hora y pico, hasta las once menos diez. A ratos yo sentía que no iba a ser capaz de dar a luz, que mis fuerzas se habían acabado. Y ahí estaban las matronas constantemente animando: 'Que está ya, que ya está'. Pero nunca estaba. 'La cabeza está aquí, viene con pelito moreno'. Y yo no podía más». Junto a ella, su pareja, Aitor. «Me acariciaba la cabeza, me animaba, el pobre no podía hacer más».

Y por fin asomó Paule. «Ya estaba la cabeza fuera pero traía enrollado el cordón, nos asustamos. Porque veías caras de preocupación, las escuchabas hablar... Y luego a empujar más, para que salieran los hombros». Poco antes de las once nació Paule. «Tuve un par de desgarros y tardaron en coserme porque sangraba mucho, así que el rato de piel con piel que suele ser de dos horas se alargó a tres».

«La matrona le puso un poco de calostro en los labios al bebé y lo que es el instinto, lo que es la vida... Porque ella sola poco a poco, se fue acercando a la teta y empezó a succionar»

Ahí es donde no se hacen largos los minutos. «La matrona le puso un poco de calostro en los labios al bebé y lo que es el instinto, lo que es la vida... Porque ella sola poco a poco, se fue acercando a la teta y empezó a succionar». Dice Hizkuntze que sigue así. «Es tan maravilloso verle comer...». Del paritorio, a la habitación. Y en el pasillo, esperando ya aitite y amama. «Aitor había avisado a las siete de la mañana a la familia. Les dijo que estábamos ya en el hospital, así que mis padres fueron rápido para allá. Cuando les vi se me escaparon dos lágrimas. Y mi madre... Ella lloró más que yo».

Hizkuntze lo está llorando todo ahora, cuando mira a la niña, cuando le habla... cuando recibe visitas... «Ha venido mucha gente a vernos al hospital. Hay mujeres que no quieren visitas pero yo sí. Me apetece que conozcan a Paule. Yo, al menos de momento, no he tenido bajones emocionales. Estos tres primeros días con Paule han sido los más duros, especiales intensos y bonitos de nuestra vida».

Los atesora Hizkuntze en la retina, para contárselo a la niña algúun día. Le dirá también que hizo algo muy importante, más allá de hacer inmensamente felices a sus padres. «Hemos donado la sangre de su cordón. Pudieron sacar 300 mililitros, que dicen que es mucho. Y nos entregaron una carta, una carta para la niña en la que pone que con esa sangre se puede salvar la vida de otros niños. Ha sido uno de los momentos más emocionantes». Dejamos a Hizkuntze con Paule al pecho... Y en unos días la visitamos de nuevo.