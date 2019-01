El vino y los odres En el fondo dela crisis abierta en Podemos está el difícil equilibrio que ha de mantener el partido entre el proyecto político y el instrumento organizativo JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA Domingo, 27 enero 2019, 01:04

La iniciativa de Errejón en orden a encabezar una candidatura electoral para la Comunidad a semejanza del Más Madrid de Carmena para el Ayuntamiento ha puesto el dedo en la herida más sensible de Podemos y abierto en el partido una grave crisis de aún incierto desenlace. Es verdad que todo partido sufre tensiones por mantener el necesario equilibrio entre proyecto doctrinal e instrumento organizativo. Pero, en el caso de Podemos, formaba parte esencial de su propósito fundacional la decisión de que tal equilibrio no comportara nunca la supeditación del proyecto al instrumento, sino, más bien, a la inversa, de que se preservara siempre la prevalencia del primero. Cada uno tenía asignado su puesto inamovible en la escala de valores.

El debate que la propuesta de Errejón abrió, transformado al poco en auténtica trifulca, ha dejado claro que, en la correcta interpretación de ese equilibrio, estaba la madre del cordero y, en su tergiversación, la de todas las guerras. Los argumentos que ambas partes han esgrimido en defensa de sus respectivas posturas no dejan duda al respecto. El proponente no ha cedido por un momento a la fácil tentación de bajar al terreno de lo instrumental y, menos aún, de lo personal, renunciando a su firme posición en el campo de las ideas y los valores. Su apelación a los propósitos fundacionales, a los fines del proyecto por encima de los medios de la organización, ha sido la constante. Del otro lado, en cambio, los únicos argumentos esgrimidos se han referido a los aspectos instrumentales o personales del asunto. Fondo y forma, fines y medios, proyecto e instrumento, se han enfrentado en una batalla dialéctica desigual que, al hablar cada parte un lenguaje distinto, no podía llegar a buen término.

Dejando de lado las invectivas personales más miserables en que algunos de la parte oponente han incurrido, el fondo de su argumentación se ha limitado a un repetido «así no, Íñigo», en referencia, esta vez, al proceder poco participativo que el proponente ha seguido hasta el momento de comunicar su propuesta. La objeción no es desdeñable en una organización de cuyo carácter forma parte relevante la relación franca y fraternal entre compañeros. Pero la réplica no es menos comprensible. Cabe entender, en efecto, que, si no hubiera seguido proceder tan sigiloso, Errejón nunca habría podido llevar a cabo su idea. Lo que ha sido rechazo frontal tras anunciarse habría sido antes traba capaz de abortarla. En la historia hay múltiples ejemplos. Es, en todo caso, el punto débil de la iniciativa.

Por lo demás, la postura de Errejón resulta en extremo coherente con lo que Podemos se había propuesto ser desde su nacimiento: una plataforma o movimiento versátil de personas e ideas que daría por superadas las ataduras estructurales de los partidos tradicionales. Una de esas ataduras es precisamente el peaje que el proyecto siempre paga a la organización. El propio Pablo Iglesias lo admitió implícitamente en la carta que, tras el anuncio, dirigió a los inscritos en el partido. Ante la evidencia de que lo que Errejón proponía para la Comunidad no difería en nada de lo que Podemos había aceptado de Carmena para el Ayuntamiento, cometió el desliz de recurrir a una frase, nuclear en la argumentación, que delataba su verdadero pensamiento: «Íñigo no es Manuela». El asunto no iba, pues, de ideas, sino de personas. Y es que no podía esgrimirse otro argumento que el personal para rechazar que Errejón, al igual que Carmena, liderara una plataforma en la que inscritos en Podemos participaran junto con otros de distintas adscripciones partidistas o ideológicas en la defensa de un mismo proyecto.

Otra cosa es si plataformas y movimientos de este tipo son sostenibles en el tiempo, a la vez que funcionales en ámbitos más amplios que el municipal o regional. Porque, si bien es verdad que el vino nuevo revienta el odre viejo, también lo es que en alguno habrá que conservarlo para que no se derrame. De momento, el nuevo vino que ha traído Podemos no parece haber encontrado nuevos odres en que preservarse sin romperlos ni picarse. Aunque mucho peor aún sería si, visto cómo se las gasta la política, y acomodados como parecen estar en lo viejo, los que hoy dirigen Podemos hubieran llegado a la conclusión, como los fariseos del evangelio, de que, para vino, «mejor el de siempre».