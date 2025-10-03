El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La viñeta de Antón

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:04

Top 50
  1. 1

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  2. 2

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  3. 3

    Vía libre para comenzar la reforma de Autonomía, que perderá dos carriles y ganará zonas verdes
  4. 4 Indemnizan con 1,2 millones a los padres de un niño que sufrió daños neurológicos irreversibles tras una resonancia
  5. 5

    Miles de personas se solidarizan en Bilbao con la flotilla y cargan contra Israel
  6. 6

    Zupiria reconoce que cesó a la anterior cúpula de Arkaute
  7. 7

    Goia renunciará a la Alcaldía de San Sebastián tras el pleno del 16 de octubre: «Lo había decidido hace tiempo»
  8. 8 Ayuso usa a la izquierda abertzale para cargar contra la flotilla: «Quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta»
  9. 9

    La marcha por sorpresa de Goia abre en el PNV la carrera por el liderazgo en Bilbao y Vitoria
  10. 10

    El Athletic hace demasiadas concesiones

La viñeta de Antón