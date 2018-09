En vías de extinción El VAR obliga a rehabilitarse a futbolistas como Súarez o Raúl García Raúl García, en un entrenamiento. / Juan Echevarría JON AGIRIANO Martes, 18 septiembre 2018, 00:22

No es fácil de asimilar un cambio tan grande como el que ha supuesto el VAR. Deberán pasar todavía unos meses para que nos acostumbremos a celebrar algunos goles con retardo, a metabolizar el suspense que provocan las consultas del árbitro y a aceptar, resignados, que este invento sólo alcanza a ofrecernos una justicia relativa. Vamos, que continuará habiendo polémicas -¿debió anularse el gol de Ben Yedder al Getafe?- y podremos seguir discutiendo como lo hemos hecho siempre. El VAR, en cualquier caso, va a tener un efecto detergente que debemos celebrar: con el tiempo supondrá el final de los tramposos, los comediantes y los protestones incorregibles, esa fauna del fútbol que ya empezó a ver amenazada su existencia con la televisión, se planteó si su vida tenía sentido con las moviolas y ahora, con la llegada del videoarbitraje, se prepara para despedirse del planeta Tierra y quedar pronto en estado fósil.

A la espera de que esto ocurra, podremos entretenernos con el espectáculo de su extinción. Será curiosa y dejará grandes momentos. En esto pensé el domingo viendo a dos ilustres representantes de la especie, Raúl García y Luis Suárez. Mediada la segunda parte, viendo que el Madrid apretaba, el navarro decidió descentrarle haciendo de la suyas: protestas, pequeñas provocaciones, fingimientos... Hasta llegó a tirarse al suelo simulando una agresión. No le vimos, eso sí, el gran clásico de su repertorio teatral, que es el derrumbe súbito y la comprobación dolorida y airada de si está sangrando por la cabeza. En el caso del uruguayo, la matraca a Del Cerro Grande en Anoeta llegó desde el primer minuto. Suele ser lo habitual. Su momento cumbre, no obstante, se produjo cuando se puso a protestar como un loco un supuesto penalti por manos que él sabía perfectamente que no se había producido.

Todos entendemos que la cabra tira al monte y que hay vicios que ya forman parte de nuestra personalidad. Ahora bien, vistas las circunstancias, yo creo que este tipo de jugadores deberían empezar de inmediato su rehabilitación. Porque en estas latitudes picarescas, engañar, fingir y protestar, si uno tenía el talento de hacerlo con destreza, te podían salir rentables y otorgarte una reputación. Pero eso ahora no es posible. Ahora se ve todo, no se puede engañar al árbitro y del ridículo no te libra nadie.