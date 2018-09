El viaje y las alforjas

Tres meses antes de disolver el Parlamento vasco, Patxi López avisó de que no estaba dispuesto a gobernar «a cualquier precio». El PP había roto el pacto suscrito con los socialistas en 2009 y en la cabeza del lehendakari ya solo cabía la mejor gestión posible del calendario electoral, la única ventaja de la que disfrutan los gobernantes en apuros. No es ningún secreto que en el Gobierno de Pedro Sánchez también están dándole vueltas a la fecha idónea para apretar el botón rojo, un anticipo electoral que se intuye desde que Sánchez asumió que su Gobierno durará «lo que dure la acción política» porque no tiene sentido seguir tocando la sonata de la regeneración, como la orquesta del Titanic, mientras el barco se hunde.

Pues bien, el iceberg de la realidad ya ha impactado en el brillante casco del Ejecutivo socialista, tan deslumbrante como el Delpozo de Begoña Gómez en la recepción de los Trump. La vía de agua es imposible de taponar. Los fastos de los cien días han dejado paso a una auténtica película de terror para cualquier 'spin doctor' monclovita. Dos ministros caídos y una tercera a la que Pablo Iglesias, socio indispensable de Sánchez, señala ya la puerta de salida. Una catarata de titubeos, rectificaciones y errores de bulto que asemejan al Gabinete socialista más a la 'casa de los líos' que al reverso luminoso de la España gris de la que se erigieron en salvadores. La tentación de agarrarse sin más dilación a la única tabla de salvación que se vislumbra –los buenos datos para el PSOEde un CIS previo a la tormenta– será fuerte. Pulsar ya el dichoso botón para no dar tiempo a rearmarse a la derecha.

El sueño de agotar la legislatura que acariciaba el PNV, y así rentabilizar su arriesgada apuesta por Sánchez con transferencias, ejecuciones presupuestarias y distensión territorial, se desvanece poco a poco. Los jeltzales empiezan a asumir que, si el presidente va a disolver las Cortes, cuanto antes mejor. Mejor elecciones en noviembre que en marzo o, aún peor, directamente solapadas con las municipales y forales de mayo. «Queremos que dure la legislatura si es productiva. Aguantar por aguantar no tiene sentido», apuntan ahora.

En Sabin Etxea confiaban en que los gestos, más que evidentes, del Gobierno socialista con el soberanismo catalán obraran el milagro de amalgamar de nuevo en torno a los Presupuestos a la heterodoxa mayoría que aupó a Sánchez a La Moncloa. Y siguen pensando que el presidente intentará hasta las últimas consecuencias aprobar las Cuentas. Contra viento y marea. A pesar de la decisión de la Mesa de invalidar el subterfugio con el que el Gobierno intentó sortear el veto del Senado. El riesgo que han tomado, dicen, al apostar por una solución política para Cataluña (el precio catalán es poner a los presos en la calle y rebajar la petición fiscal de rebelión a desobediencia) es ya demasiado evidente como para no intentarlo. Pero son demasiados los astros que deben alinearse para que la estrella de Sánchez siga brillando. Y, aunque la alternativa (sostener a Rajoy pese a 'Gürtel') era inviable, en el PNVpueden empezar a pensar que para tan azaroso e improductivo viaje no hacían falta alforjas.