El verdadero 'golpe blando' Maduro es de los que menos se preocupa por guardar las formas. Su única blandura es que mantiene el ritual electoral IÑAKI EZKERRA Lunes, 28 enero 2019, 00:52

Se ha llamado «golpe blando» a la operación de la Asamblea Nacional venezolana de destituir a Maduro de la presidencia del país y nombrar a Guaidó su sustituto interino, pero la verdad es que el verdadero golpe blando de Estado lo dio mucho antes el propio Maduro y, antes que éste, Chávez, su maestro en el arte de idear y perpetrar toda clase de trampas para perpetuarse en el poder y vestir de democracia formal un régimen tiránico a gritos.

Yo creo que la enfermiza resistencia que muestra la izquierda a calificar de golpista hoy a Maduro y antes a su padre espiritual procede de una sobrevaloración supersticiosa del sufragio, así como de los modos más epidérmicos del régimen democrático. El sufragio es, sin duda, un elemento insustituible e imprescindible de la democracia, pero la democracia no es sólo el sufragio. No consiste sólo en la consulta en las urnas. La democracia es un sistema que conlleva el respeto a las leyes, a las instituciones y a los procedimientos establecidos legalmente, institucionalmente y democráticamente (valgan todas las redundancias) para reemplazar o modificar aquéllas. Y es también una sociedad que no aspira a la uniformidad ni al culto a la personalidad del líder, sino en la que se deja en paz a sus ciudadanos. Quienes hacen de las urnas un valor absoluto y único olvidan que el propio nazismo alemán se caracterizó por el uso perverso de éstas para dar su ralentizado, encubierto y diferido golpe de estado. Cuando el 20 de diciembre de 1924, al año de fracasada su primera intentona golpista, Hitler dejó la cárcel de Landsberg, lo hizo con la clara idea de iniciar un asalto al poder por la vía constitucional. El mismo Mussolini trató de legitimar, encubrir y disfrazar institucionalmente el gobierno golpista que nació de la Marcha sobre Roma respetando la figura monárquica de Víctor Manuel III, como Hitler respetó la figura presidencial de Hindenburg.

Si el golpismo blando hizo acto de presencia en los más duros experimentos políticos del siglo XX, con más razón hace acto de presencia en esta época marcada por la viscosidad de la corrección política. Aun así, el régimen de Maduro es de los que menos se preocupan hoy por guardar las formas políticamente correctas. Su única blandura reside en que mantiene el ritual electoral y en que, cuando no puede hacerse con el control de las instituciones, como se ha hecho con el Supremo y con todo el poder judicial, neutraliza a sus opositores a base de crear una estructura paralela a la vida parlamentaria en la que aún éstos pueden penetrar precariamente cuando no son encarcelados. La creación por decreto en mayo del pasado año de una Asamblea Constituyente que anula a la Asamblea Nacional es el incendio del Reichstag en versión caribeña, populista y posmoderna. Los que llaman a eso «democracia» son los alumnos que el chavismo tiene en España.