Verdad y víctimas, binomio inescindible

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se ha pronunciado recientemente en defensa de la transferencia de Prisiones a Euskadi porque dicha competencia está prevista en el Estatuto y acusó al PP y a Ciudadanos de mentir, confundir y ofender por enredar y mezclar este tema con ETA. Se puede decir más alto pero no más claro. Resulta vergonzosa e irresponsable la actitud y la reacción que han tenido el PP y C's por el hecho de que en la lista de transferencias elaborada por el Gobierno de Sánchez se encuentre la de Prisiones. A estas alturas es vergonzoso afirmar que la transferencia de los centros penitenciarios sea una cesión inadmisible que se hace a los nacionalistas. Resulta una irresponsabilidad maliciosa afirmar que es una exigencia de ETA, para que una vez puesta en manos de las instituciones vascas, éstas abran las puertas y excarcelen a los presos terroristas.

No estamos ante un debate político, sino ante un ejercicio de manipulación consciente de los hechos y de una instrumentalización descarada de las víctimas del terrorismo. Los responsables del PP del País Vasco saben perfectamente que la competencia de Prisiones se contempla expresamente en el artículo 10.14 del Estatuto, y que la misma deberá ejercerse por las instituciones «conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria», siendo sus decisiones susceptibles de control judicial.

A ETA le importó un bledo el cumplimiento del Estatuto y en particular la transferencia de los centros penitenciarios. Al contrario, su actividad terrorista tenía como fin no solo combatir al Estado sino también el autogobierno que representaba el Estatuto; por eso, atacó también las instituciones que surgieron del mismo, como la Ertzaintza y EiTB, y asesinó a funcionarios de los centros penitenciarios.

Estar con las víctimas y apoyarlas no da derecho a instrumentalizarlas, ni tampoco a manipular la realidad y falsear la verdad. Al contrario, la ética basada en la responsabilidad debería llevar a los dirigentes del PP y C's a determinar que con este tema no se juega, que no se hace demagogia por respeto a las víctimas, porque verdad y víctimas deben constituir un binomio inescindible. Guiados precisamente por esta ética, los responsables políticos e institucionales deberían hacer todo lo posible para que las víctimas y sus asociaciones no se dejen manipular e instrumentalizar por la intervención de agentes internos o externos.

Con motivo de la inclusión de la transferencia de Prisiones en la lista dada a conocer, Covite hizo pública su posición oponiéndose radicalmente a tal transferencia. En el texto publicado se recogía lo siguiente: «La excarcelación de todos los presos de ETA es la última exigencia de ETA que queda por completar para cumplir con la hoja de ruta que la banda terrorista negoció con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Las otras dos exigencias, la de la legalización de los brazos políticos de ETA y la de un final sin vencedores ni vencidos ya han sido satisfechas. Lo último que nos queda por ver es cómo se vacían las cárceles de presos. Es indigno que nuevamente un Gobierno democrático ceda a los chantajes de los nacionalistas para cumplir la hoja de ruta de ETA. Es decepcionante», afirma Consuelo Ordóñez.

Esta es la verdad falseada, la realidad prefabricada que no puede ir unida a las víctimas, pues así, con esta manipulación quienes pierden son las víctimas. Cuando leí este texto tuve la convicción plena de que estaba leyendo a Jaime Mayor Oreja. Hagan la prueba.