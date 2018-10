Verdad y justicia en el 'Caso Cabacas' La Ertzaintza, con un prestigio social labrado a pulso, debe ser la primera interesada en el total esclarecimiento de la muerte de Cabacas Comienza el juicio del 'Caso Cabacas'. EL CORREO Martes, 16 octubre 2018, 00:52

El juicio por la muerte de Iñigo Cabacas tras recibir el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza ha de aportar luz sobre unos trágicos sucesos ocurridos en abril de 2012, por los que seis agentes están acusados de un delito de homicidio por imprudencia profesional grave. La vista oral iniciada ayer en la Audiencia de Bizkaia determinará si el fallecimiento del joven fue una desgraciada fatalidad, como sostienen el Gobierno vasco y la Fiscalía, o fruto de una negligencia de los policías que intervinieron en los altercados registrados aquella noche tras un partido entre el Athletic y el Schalke 04. Seis años y medio después, el caso sigue envuelto en una nebulosa que ha impedido todavía, por ejemplo, identificar al autor del disparo que causó lesiones mortales al hincha rojiblanco. Poco ha contribuido a despejarla la actitud del Ejecutivo. Resulta difícil de entender que, transcurrido todo este tiempo, un hecho tan excepcional como la muerte de un ciudadano a raíz de una actuación policial no haya derivado ni en una profunda autocrítica ni en la asunción de responsabilidades de ningún tipo en el Cuerpo ni en el Departamento de Seguridad. Los mandos encausados se lanzaron ayer reproches mutuos ante el tribunal y cayeron en manifiestas contradicciones sobre la conveniencia de efectuar o no la carga en el callejón en el que se produjeron los hechos y el grado de conocimiento de los agentes acerca del «poder letal» de las escopetas lanzapelotas utilizadas. Sus testimonios ofrecieron la imagen de un operativo caótico y sin órdenes claras. Constituyan o no delito, la mejor demostración de prácticas cuestionables en él, aparte del fallecimiento de Cabacas, es el cambio radical aplicado desde entonces a los protocolos de actuación de la Policía vasca, sobre todo en lo que respecta al uso de material antidisturbios. La Ertzaintza goza de un merecido prestigio social, labrado a pulso durante una trayectoria caracterizada por su profesionalidad y eficacia. Por eso mismo, ella ha de ser la primera interesada en el total esclarecimiento del caso y en que resplandezcan la verdad y la justicia. Lejos de defenderla, el oscurantismo generado en torno a este asunto hace un flaco favor a un puntal de nuestro autogobierno.