Veinte años de soledad

No ha sido fácil el recorrido de este colectivo de víctimas del terrorismo. Covite. Veinte años de resistencia frente al olvido. Veinte años de presencia física e intelectual. Con testimonios de renuencia a la manipulación de los hechos, de vigilancia para que el relato sobre la trayectoria de ETA no se transforme. Y para que la lacra que supuso la existencia de la banda no acabe convirtiéndose, por arte de 'birlibirloque' institucional, en un fenómeno de violencia comprendida. La batalla por la memoria que las hijas de Díaz Arcocha y Enrique Cuesta, y la hermana de Gregorio Ordóñez han librado durante todo este tiempo es una de las aportaciones más importantes que, sin duda, recibirán las nuevas generaciones de ciudadanos que tendrán que saber qué excusas buscó la organización terrorista para matar a 858 personas, la mayoría de ellas en democracia.

Las víctimas podrían haberse quedado en casa, rotas por el dolor de haber perdido a sus seres queridos. Y resignarse a permanecer en el rincón del olvido mientras los socios políticos de quienes mataron a los suyos se encargaban de imponer un relato opaco y confuso de las tropelías que cometió la banda. Pero no lo hicieron. ETA afortunadamente ya no está. La derrotó, sobre todo, el Estado de Derecho. Pero su legado permanece en quienes fueron sus socios políticos que, desde las instituciones, siguen sin renegar de su historia. Por eso Covite tiene vocación de permanencia.

Su nacimiento, aquel 28 de noviembre de 1998, fue visto con esperanza y miedo por parte de los ciudadanos que tuvieron que irse de Euskadi agobiados por la amenaza terrorista. Se puso en marcha pocos meses después del fatídico verano de Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco. Basta recordar sus nombres (el del funcionario secuestrado durante 532 días, y el del concejal del PP asesinado a sangre fría) para que el nacimiento del colectivo fuera acogido con sentimientos cruzados. La esperanza de que las víctimas, al fin, se hacían visibles. Y el miedo por el ambiente de desentendimiento social, por el abandono institucional de aquella época por el que, años después, dos lehendakaris han tenido que pedir perdón.

Pero la existencia de Covite supone también un incordio para esos políticos que han abandonado la exigencia con quienes no rechazan la historia de ETA. Que se incomodan ante colectivos que se niegan a ser manipulados. Que les molestan esas víctimas que no quieren olvidar y perdonar, y que no se creen el cambalache de algunos presos que piden disculpas por el daño causado pero que no se arrepienten de lo que hicieron. Víctimas, en fin, que no están siendo dóciles con los planes del nacionalismo.

Al lehendakari no le salió bien la primera puesta en escena de su plan educativo 'Herenegun!'. La avalancha de críticas por su enfoque sesgado, en el que aparecen violencias equiparables, le provocó una reacción receptiva a nuevas aportaciones.

Ya las tiene sobre la mesa. Aparte del PP, PSE, Podemos, Fundación Fernando Buesa y AVT, entre otras, figuran las de Covite. Con una enmienda a la totalidad. La historia de ETA que se va a contar en los centros escolares está falta de rigor. Dicen. Sin entender qué pinta en el equipo de asesores el prestigioso historiador Juan Pablo Fusi, junto a un periodista y una política del PNV, este colectivo cuestiona el enfoque. Le parece irresponsable que el Gobierno vasco asuma que existan «distintas memorias». Que el relato de exmiembros de ETA aparezca en igualdad de condiciones que los de las víctimas. Que, desde la equidistancia, avalen la defensa del empate en el sufrimiento generalizado y se mitifique la teoría del conflicto. La verdad que espera Covite del Ejecutivo autónomo es que reconozca que ETA surgió para imponer un proyecto político nacionalista radical. Independientemente de que en España hubiese democracia o no.

Si el lehendakari quiere contribuir a la deslegitimación del terrorismo podría visionar los documentales del cineasta Iñaki Arteta: 'Trece entre mil', 'El infierno vasco', 'Voces sin libertad'. Cualquiera. No fueron promocionados por ETB en horario de máxima audiencia, precisamente, pero han recibido muchos premios fuera de Euskadi. Le serán de máxima utilidad. Para aceptar que la máxima corrupción la practicó ETA con su red de extorsión. Para asumir que se tardó demasiado en llamar asesinos a los terroristas. Para entender que hay que trabajar por una memoria compartida pero, como acaba de decir la alcaldesa de Mondragón en el homenaje tardío a Isaías Carrasco, sin la equiparación de todas las víctimas.