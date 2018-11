Vaya semanita. El Gobierno se ha mostrado dispuesto a enmendar la plana del Tribunal Supremo y, ya de paso, a desautorizar lo que hizo su propio partido hace veinte años, cuando instauró el impuesto de la discordia; a contradecir la práctica seguida en los distintos gobiernos autonómicos en los que ha tenido ocasión de gobernar y a distinguirse de la mayoría de los países de la UE en los que, o bien no existe el impuesto, o bien es mucho más bajo que aquí. Todo eso en 24 horas. No está nada mal.

Además de ello ha conseguido rizar el rizo y hacer el triple mortal. Se presenta como el campeón de los pobres desvalidos que han tenido la necesidad ineludible de acudir a las fauces del ogro bancario. Claro que para ello se ha visto obligado a elaborar una compleja teoría y adelantar unos alambicados reglamentos que introducirán en el impuesto de sociedades la prohibición de deducirse el coste del impuesto. ¿Y como lo hará? ¿Cómo logrará impedir que los bancos, simplemente, suban los tipos de interés a los que las entidades bancarias ofrecen sus productos hipotecarios a sus clientes? Pues no se sabe, pero nunca desconfíe de la capacidad de improvisar y sorprender de este gobierno tan bondadoso.

Su pretensión de que los bancos no cobren por sus servicios es extraordinaria, pero quizás sea un tanto utópica. ¿Conoce a alguien que trabaje gratis, aparte claro está de las Hermanas de la Caridad? ¿Lo hace usted mismo? ¿A qué viene este ensañamiento con la banca, a las ayudas recibidas para evitar su colapso? ¿Nadie se ha dado cuenta de las ayudas fueron destinadas a la banca pública (¡horror!) dirigida por los políticos y los sindicalistas de todo pelaje y condición, algunos de los cuales duermen en prisión y otros varios esperan sus condenas? ¿Conoce algún país desarrollado en el que no exista un sistema bancario potente? ¿Sabe que, ademas de captar el ahorro de millones de accionistas, todos no pueden ser plutócratas desaprensivos, los bancos emplean a miles de personas, administran los ahorros de decenas de millones de personas, facilitan el crédito a familias y a empresas, y engrasan el sistema de pagos de todos los agentes económicos? ¿Deberían hacerlo gratis? ¿A qué viene tanto populismo barato, tanta progresía inútil y tanta desfachatez?

Si el impuesto molesta tanto y si es tan distorsionador, le regalo una idea a Pedro Sánchez. Que lo elimine y que gaste menos en su red de asesores, consultores y en viajes a conciertos. ¿Qué pensaba, que solo él es capaz de hacer demagogia?