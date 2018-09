Vamos a ver Si es cierto que el futuro empieza hoy, lo que yo veo es que cada vez hay más viejos FERNANDO LUIS CHIVITE Sábado, 22 septiembre 2018, 00:34

Uno de los temas que más me ha interesado siempre es el futuro. Pero no el futuro demasiado lejano, sino el que está a la vuelta de la esquina. El que voy a poder ver y vivir. Las cosas buenas (y malas) que todavía me van a sorprender. Tengo curiosidad. De hecho, siempre me ha parecido que la curiosidad es una de las mejores razones para querer seguir viviendo. Mucha gente se muere de aburrimiento, ojo con eso. Los Homo sapiens llevamos unos 200.000 años caminando sobre la Tierra. Son unos cuantos. Pero todo parece indicar que ya hemos iniciado la fase final, porque tal como se atrevió a pronosticar (y lo hizo con bastante seriedad) el astrofísico Stephen Hawking poco antes de morir: «Solo nos quedan mil años más sobre este planeta». Y eso, siendo optimistas. De todos modos, a mí tampoco me interesan mucho esos mil años de pesadilla. A mí, los que de verdad me interesan son los próximos treinta. Acabo de ver el vídeo de la androide japonesa modelo AP7000 que hasta parpadea. Hay otra que se llama Sofía que conversa, dice que es bastante feliz y cree que está viva: esto ya está aquí. Cuando yo tenía unos diez años vi una película aterradora en la que los androides habían aprendido a replicarse a sí mismos y se rebelaban contra la especie humana. En aquellos años del viejo siglo XX, casi todas las pelis de ciencia-ficción iban más o menos de lo mismo: la rebelión de las máquinas superinteligentes, los ordenadores que se adueñan del control, los arrogantes robots de aspecto humano que consiguen cruzar la línea de lo emocional y hasta son capaces de llorar y enamorarse. Pero ahora ya no es eso lo que nos estremece. Quizá porque empezamos a verlo como algo normal. Las máquinas ya toman decisiones importantes desde hace tiempo. Ahora, la mayor parte de la ciencia-ficción del siglo XXI nos presenta un planeta Tierra agotado o destruido y una especie humana que se ve obligada a abandonarlo y salir al espacio exterior en grandes naves a la búsqueda de un nuevo mundo habitable en el que poder empezar de nuevo. Pero la ciencia ficción siempre se olvida de los viejos. Si es cierto que el futuro empieza hoy, lo que yo veo es que cada vez hay más viejos. Y mi cerebro me dice que esto no va a parar. Al contrario, va a ir a más. Una escena de esta misma mañana: los viejos no se podían sentar en los asientos del autobús porque ya estaban ocupados por viejos. Los de setenta todavía se sienten animados: se ponen prendas juveniles, camisetas de colores. Los de noventa salen de casa sin miedo porque llevan pañal. Yo mismo temo convertirme en uno de esos dentro de cuatro días. No sé. Además son los viejos los que tienen la pasta. Los jóvenes son cada vez menos, están mal pagados y tienen que vivir en cuartuchos carísimos. ¿El futuro? Uf, no sé, no sé. Vamos a ver.