Cómo ser Unicorn Content

Mediaset empieza a parecer el cartel de 'Cómo ser John Malkovich'. Cuando se estrenó 'Ya es mediodía' no hizo falta mucha perspicacia para ver un clon de 'El programa de Ana Rosa'. Aunque al principio no tuviera corazón, cosa que se solucionó enseguida. Desde el lunes, Cuatro ocupa las tardes con el espacio de Carmen Chaparro. Tiene dos partes. Una a las 14.15, que fundamentalmente avanza lo de la tarde más una minucia informativa. Y otra, tras el vespertino de Risto, que es lo mismo de siempre. También la productora es la misma. Unicorn Content. De lo de Ana Rosa, de lo de Sonsoles y de lo de Carme. Por supuesto que 'Espejo público', 'Viva la vida' o 'Más vale tarde' tocan los mismo mimbres (vale, no todos), pero lo curioso es que en la misma cadena, o en el mismo grupo, haya un programa casi igual por la mañana, al mediodía y por la tarde.

Con algunos de los temas hablaban de exclusivas. Nada como una mujer muerta y la última conversación de su prima con el presunto asesino. En la mesa (o de pie) tenían el primer día a Euprepio Padula (cualquier italiano, Vasile incluido, recuerda a Torrebruno) o Cristina Seguí. O sea, gente que también ves en otros sitios para el debate y el análisis (si el debate y el análisis fueran posibles en televisión). La única novedad fue Santi Burgoa como copresentador. O lo que sea.

Entrevistó Chaparro a Margarita Robles. Un tono meloso. La de cosas que hay para preguntar a la ministra de Defensa en su relación con Pedro Sánchez. Unos seis temas con reporteros hasta durmiendo en los pisos colmena de Barcelona (con lo inquieto que parecía el muchacho, menuda papeleta). Las audiencias del programa el lunes tampoco se corresponden con la calidad o el interés del espacio, que es demasiado parecido a sus congéneres. 4,4% de cuota y 473.000 espectadores la primera parte y 2,3% y 248.000 espectadores en las tres horas de la segunda parte. 'Cuatro al día' no es peor que 'Más vale tarde' (8,1% y 839.000 espectadores). Muy unicornio no es, nada diferente. El contenido de todos los demás. Las caras repetidas. Pero eso tiene solución.