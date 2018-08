Acercamiento y reinserción - Editorial - Corresponde a cada preso emprender el camino no solo hacia su traslado a Euskadi, sino hacia el reencuentro con la humanidad que perdieron en ETA EL CORREO Miércoles, 8 agosto 2018, 00:52

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de acercar a Euskadi a dos presos que no están encuadrados ya en la disciplina del EPPK -el colectivo oficial de reclusos etarras-, que se han desmarcado de la violencia y que han pedido por carta perdón a las víctimas carga de simbolismo el arranque de la política de traslados a la que se ha abierto el Ejecutivo socialista. La discreción con que se ha efectuado el traslado de Olga Sanz y Javier Moreno de la cárcel de Villabona, en Asturias, a Basauri y el perfil de ambos internos trata de reforzar el triple mensaje de que los movimientos serán individualizados, que se ajustarán -como no puede ser de otro modo- a las previsiones legales y que perseguirán hacer pedagogía sobre el valor de la resocialización. Los dos excolaboradores del 'comando Bizkaia', hoy pareja y con una hija en común, han cumplido las tres cuartas partes de su condena, están en tercer grado y han cubierto el recorrido vital desde la reivindicación del terrorismo a la asunción del daño causado. Su caso, como el precedente de los presos que configuraron la vía Nanclares, certifica que es posible emprender un camino personal hacia la toma de conciencia del mal provocado y del irreparable sufrimiento infligido a las víctimas; y que es posible hacerlo incluso estando lejos del entorno afectivo. La desaparición de ETA ha dejado sin efecto la principal motivación de la dispersión, que era evitar que la organización continuara funcionando como un entramado delicuencial en las prisiones. Y la posibilidad de que todo preso cumpla su condena en cárceles de su lugar de origen o residencia es una previsión de la reglamentación penitenciaria. Pero esta no es una cuestión que, tras medio siglo de terror inclemente, los presos y quienes les acompañan puedan cargar sobre los hombros del resto de la sociedad y menos aún sobre la comprensión de las víctimas. Porque corresponde a cada uno de ellos emprender el trayecto no solo hacia el acercamiento, sino hacia una reinserción efectiva. El trayecto hacia el reencuentro con la propia humanidad que perdieron con su militancia en ETA.