Vox y las trampas sobre el discurso del islam en España

Los musulmanes forman parte del paisaje nacional desde los años 90. La novedad es instrumentalizar la convivencia para ascender electoralmente

Zakariae Cheddadi

Doctor en Sociología de las migraciones por la UPV/EHU

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:01

En los últimos meses asistimos a un protagonismo inusual del islam en el debate político español. Vox, de forma inteligente, ha conseguido colar el tema ... de la integración del islam como una cuestión de Estado, instigando, así, al miedo y al temor entre los españoles. Esta politización no forma parte del azar, más bien es una estrategia política calculada. Consciente de la sociología política de otros países europeos, Vox sabe que puede ganar músculo electoral con este tema. Por eso lo utiliza.

