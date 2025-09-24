Aprende y vive el euskera cómodamente

En un mundo cada vez más diverso e interconectado, las lenguas son puentes. En Euskal Herria, el euskera es mucho más que un idioma: es ... un patrimonio vivo, una expresión de identidad compartida y una herramienta de cara a reforzar la cohesión social. Cada vez más personas lo descubren como un recurso cultural, personal y profesional. Por eso, cada vez más gente se acerca al euskera con interés y cariño, y una de las puertas más accesibles para tal acercamiento la encuentran en AEK.

Desde hace casi cinco décadas, en AEK acompañamos a miles de personas en su camino de aprender y vivir en euskera. En nuestros euskaltegis, más de cien en toda Euskal Herria, ofrecemos cursos adaptados a distintos niveles, horarios y necesidades. Ya sea por motivos laborales, familiares o personales, siempre hay un itinerario posible para iniciarse o perfeccionarse, donde el profesorado se convierte en acompañante indispensable del alumnado.

Al fin y al cabo, aprender euskera no solo abre puertas en el ámbito profesional -cada vez más administraciones y empresas valoran su conocimiento-, sino que también favorece el arraigo, la convivencia y la comprensión de la cultura propia. Además, numerosos estudios señalan que adquirir un nuevo idioma mejora la memoria, la creatividad y la empatía.

En AEK encontrarán más que un aula, porque es una comunidad donde podrán aprender euskera de manera práctica, dinámica y acompañada, cómodamente. Nuestro enfoque didáctico facilita la integración del euskera en la vida cotidiana desde el primer momento, pues nos basamos en una metodología comunicativa, práctica y adaptada al día a día. La oferta es amplia: va desde niveles iniciales (para quienes nunca han tenido contacto con el euskera), hasta niveles avanzados y preparación para títulos oficiales (B1, B2, C1 y C2). ¡Nunca ha sido tan fácil dar el paso! Con opciones presenciales y 'online', clases intensivas o regulares y precios asequibles, en AEK hacemos que aprender euskera sea cómodo para gentes de todas las edades y perfiles.

Uno de los principales frenos para recibir cualquier formación suele ser el coste. Sin embargo, en los últimos años las administraciones públicas han realizado un notable esfuerzo con el fin de facilitar el aprendizaje de la lengua vasca. Tanto el Gobierno vasco como el de Navarra, así como las diputaciones forales y numerosos ayuntamientos, ofrecen subvenciones y ayudas económicas que pueden cubrir gran parte del precio de la matrícula de los cursos -e incluso la totalidad, dependiendo de la situación personal y del municipio-. En la práctica, para muchas personas es posible aprender euskera casi gratuitamente, algo impensable hace solo unas pocas décadas.

Si lleva tiempo pensando en esta posibilidad, este puede ser su momento. Acudir a AEK es mucho más que apuntarse a un curso: es entrar en contacto con la riqueza de una lengua milenaria y sumarse al futuro de una sociedad bilingüe, abierta y cohesionada. Aprender euskera no es solo una cuestión individual, es un compromiso con la comunidad y con las generaciones futuras. Una sociedad verdaderamente bilingüe -o multilingüe- necesita que sus miembros participen activamente en el mantenimiento y la transmisión de la lengua autóctona. Cada nuevo vascoparlante amplía las posibilidades de usar el euskera en el trabajo, en la calle, en el mundo cultural o en la Administración. La participación ciudadana es, por tanto, clave para que el euskera no solo sobreviva, sino que incluso se fortalezca.

En AEK proponemos un modelo en el que cada uno se convierte también en agente de dicho cambio, usando el euskera en la vida cotidiana, animando a otras personas a ello y generando espacios reales de comunicación.

En un mundo globalizado, la diversidad lingüística es un valor añadido. Apostar por el euskera no significa en absoluto cerrarse en uno/a mismo/a, sino abrirse a una identidad plural y rica. La responsabilidad de mantener y expandir el euskera es una tarea compartida por todas las personas integrantes de esta sociedad. Cada individuo que aprende euskera suma; cada curso en AEK es un paso más hacia una sociedad donde el euskera, además de estudiarse, se vive realmente: en las calles, en los comercios, en las familias y en el ámbito laboral.