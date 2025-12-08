Nostalgias espirituales

No sé si aumenta o no la religiosidad entre los jóvenes. Sí creo saber que crecen la ansiedad, los trastornos alimentarios, los suicidios, la depresión ... y, en general, el deterioro de la salud mental en casi todas las edades. El sueño ilustrado de una sociedad en creciente progreso y bienestar parece estar en crisis y es lógico que las actuales incertidumbres sociales (guerras, trabajo, vivienda, hijos…) inviten a cuestionarse el sentido de la vida, más cuando comprobamos cómo ni el consumo ni la tecnología satisfacen nuestras inquietudes más hondas.

El impacto mediático de la estética ritual desplegada por el Vaticano a la muerte del Papa Francisco, el marketing del último disco de Rosalía o los debates suscitados por la película 'Los domingos' han provocado una avalancha de interrogantes acerca del resurgir de esas inquietudes religiosas que creíamos perdidas en el pasado. Ya entre nosotros, la película 'Aro berriak', de Irati Gorostidi, evoca el momento en que, desengañados de la lucha obrera y antifranquista, surgió en Lizaso la Comunidad del Arco Iris en donde muchos jóvenes se iniciaron en la espiritualidad oriental y en técnicas más o menos psicológicas de liberación personal.

Si evoco aquellos años del fin del franquismo es porque, visto a distancia, creo que en los años 70 se produjo en el País Vasco un desplazamiento prodigioso desde la religiosidad tradicional –en vascuence no hay palabrotas, decía mi abuela– hacia la actividad política, como si la Euskadi independiente fuera la nueva Tierra Prometida.

Del mismo modo, en muchos lugares del mundo las ilusiones comunistas de una sociedad sin clases venían a sustituir al Cielo y al Paraíso clásicos. Quiero decir con esto que, como energía que es, la espiritualidad ni se crea ni se destruye: se transforma, y se puede manifestar en forma de religiones convencionales, pero también en ilusiones políticas, patrióticas o deportivas, pues en todo ser humano anida una voluntad de sentido que necesita ser canalizada. Pongamos donde pongamos la esperanza –en el dinero, en el poder, en el sexo, en el arte, en el amor o en la filantropía–, sin ilusiones no somos nada; siempre necesitamos creer en algo, aunque no nos guste llamarlo fe.

Y eso que tendemos a confundir la espiritualidad con la religión. Tiramos al niño con el agua sucia de la bañera cuando al rechazar los rígidos corsés de muchas de las religiones tradicionales despreciamos los valores que contienen. Sabidos son los estropicios provocados por los fanatismos religiosos y la institucionalización de creencias y dogmas, pero no por ello deberíamos ignorar la sabiduría que la mayoría de las religiones contiene.

Sea la relación entre el deseo y el sufrimiento del budismo, la noción de 'maya' hinduista, la igualdad de género en los bahai's, la fraternidad universal de los sijs, el evangelio cristiano, las paradojas taoístas o la aceptación del 'hágase tu voluntad' en las religiones del Libro, el conocimiento de la diversidad religiosa debería ocupar más espacio en nuestro sistema educativo en detrimento de la catequesis católica. Solo así combatiremos los estereotipos y clichés que dificultan la convivencia intercultural en este mundo globalizado.

Ahora bien, aunque las religiones han encauzado históricamente las inquietudes espirituales innatas al ser humano, en la actualidad es mucha la gente que las cultiva al margen de los credos tradicionales. El yoga, la meditación, el 'mindfulness', el contacto con la naturaleza, el asociacionismo solidario, el silencio o la oración no necesitan ya adscripción confesional alguna.

Hablamos de una especie de espiritualidad laica, filosofía perenne o posreligión (Rosalía 'dixit') que impregna también buena parte de la práctica terapéutica. Se trataría de aceptar la dimensión irracional e intuitiva de la vida sin complejos, reconociendo la existencia de misterios y dimensiones trascendentes que, aun sin explicación científica, nutren al ser humano en su dimensión más íntima. Cultivar esta espiritualidad tanto en sus aspectos cognitivos, emocionales, intuitivos e incluso mágicos, ya sea a nivel individual o colectivo, puede ser una sólida protección frente al intrusismo mediático y tecnológico que nos avasalla y frente al desánimo social que rezuman estos tiempos.

Por descreídos que seamos, en la mayoría de los humanos late una nostalgia espiritual por no sabemos qué y, desgraciadamente, hay unos pocos que hacen caja con ello, especialmente por estas fechas.