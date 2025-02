Prioridades para la defensa de las personas frente al cáncer

Comenta Compartir

Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres padeceremos cáncer a lo largo de nuestra vida. El año pasado, 15.000 personas ... en Euskadi escucharon en un puñado de palabras un diagnóstico que nunca hubieran querido oír: 7.792 en Bizkaia, 4.796 en Gipuzkoa y 2.170 en Álava. Esas palabras que paran el reloj de quien las recibe y también de las personas de su entorno. Ese día que no olvidarán es la estación de salida de un viaje en el que la maleta se llena de incertidumbre, preguntas que no siempre tienen respuesta, miedos, palabras que nunca se han escuchado, tiempo que no quieren perder, esperanza, dolor, emociones, tratamientos, síntomas o soledad. Un viaje que cambia sus días, su cotidianidad, sus prioridades y sus vidas.

A lo largo de ese viaje, que cada persona vive de forma única y diferente, desde la Asociación Contra el Cáncer acompañamos y apoyamos de manera gratuita con el propósito de disminuir el impacto causado por el cáncer, de mejorar la vida de las personas y fomentar la equidad ante esta enfermedad. Porque el cáncer es igual para todas las personas, pero no todas somos iguales ante él. Sabemos que hasta un 50% de los casos podrían prevenirse con la promoción de entornos que faciliten la adopción de hábitos de vida saludable desde la infancia y extendiendo los programas de cribado. Sabemos que alrededor del 40% de las personas con cáncer sufren un impacto emocional debido a la enfermedad que requiere atención psicológica especializada. Sabemos que el cáncer provoca un aumento de gastos y una disminución de ingresos que puede situar a las personas vulnerables en riesgo de pobreza. Y también que la investigación es clave para incrementar la supervivencia, que actualmente es de 55,3% en hombres y de 61,7% en mujeres. Sin embargo, no todas las personas tienen acceso a entornos promotores de salud que les ayuden a prevenir el cáncer desde la infancia, ni a medidas preventivas que lo permitan detectar precozmente. No todas las personas que son diagnosticadas y sus familiares tienen garantizada una atención integral y continuada que responda a las necesidades bio-psico-sociales provocadas por el impacto de la enfermedad. Ni tampoco todos los cánceres se investigan de forma equitativa. La garantía de la equidad en salud y ante esta enfermedad se establece en las políticas públicas, que asignan los recursos según las necesidades de las personas y han de asegurar los mejores resultados en salud para todos los grupos sociales. Necesitamos, por tanto, políticas públicas en cáncer transparentes y que rindan cuentas a la ciudadanía sobre los resultados en salud de los planes y estrategias. Es necesario evaluar y publicar periódicamente y de manera accesible esos resultados. Igualmente necesitamos que todas las personas tengan las mismas oportunidades de prevención en entornos que faciliten la adopción de hábitos de vida saludables y poner freno al impacto del tabaco, el exceso de peso y el alcohol, principales factores de riesgo, con especial foco en proteger a la infancia y la adolescencia. Necesitamos reforzar la participación en los programas de cribado existentes para asegurar la equidad de los distintos grupos sociales. Necesitamos avanzar en la implantación de programas piloto de los nuevos cribados como los de próstata y pulmón siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea. También necesitamos impulsar un modelo de atención integral presidido por la humanización y centrado en la persona que facilite su implicación y participación en la toma de decisiones compartidas a lo largo de su proceso. Esta atención continuada de calidad y con calidez supone incorporar no solo el ámbito sanitario sino también el social y el psicológico. Para ello, necesitamos que todas las personas diagnosticadas de cáncer y sus familiares tengan acceso a atención psicológica especializada y que puedan reincorporarse con mayor protección a la vida laboral. Que quienes tengan necesidades sociales reciban la ayuda necesaria y quienes se enfrentan al proceso final de vida con necesidades paliativas tengan asegurado el acceso a estos cuidados, con independencia de dónde residan, y puedan elegir dónde desean ser atendidas. Asimismo, necesitamos que todas las personas con cáncer puedan acceder a los resultados y avances de la investigación, con una investigación integral tanto en prevención como en diagnóstico y tratamiento, que permita aumentar la supervivencia media ante el cáncer, con especial foco en los de baja supervivencia y los raros. Por todo ello, la Asociación Contra el Cáncer impulsa y pone de manifiesto la necesidad de Más Prevención, Más Atención, Más Equidad, Más Humanización, Más Investigación, Más Datos, Más Difusión y Más Sensibilización, para alcanzar Más Esperanza y Más Vida.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión