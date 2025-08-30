El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Txani Rodríguez

Txani Rodríguez

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:54

La cámara de mi móvil se estropeó este verano y ahora solo me permite hacer selfis. Como me he cansado de tener un teléfono tan ... autorreferencial, he aprendido a sacar fotografías en las que consigo no salir yo. Se trata de una disciplina útil: tenemos que aprender a mirar el mundo sin que el centro de la imagen seamos nosotros mismos, tenemos que aprender a escuchar a los demás sin colocarnos en medio.

