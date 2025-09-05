El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Ibarrola

Menores, táctica y estrategia

Apelo a la Ética, los Derechos Humanos y a un país rico y una región acomodada como la nuestra para hacer lo que corresponde: atender a los jóvenes migrantes

Teresa Laespada

Teresa Laespada

Secretaria de Empleo y Políticas Sociales del PSE-EE

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:03

Resulta terrible el lenguaje despersonalizado para los menores sin referentes familiares. Se habla de reparto, menas, cuotas, capacidad del sistema, tensionamiento… como si fueran mercancía; ... como si fuesen prescindibles. Y son niños, protegidos por las convenciones internacionales que firmamos, que llegan en condiciones terribles desde miles de kilómetros, en busca de su El Dorado. Niños a los que nadie cuestionaría sus derechos si hubieran nacido en el Norte global.

