El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 24 de octubre
José Ibarrola

Paz

El Nobel a María Corina Machado es esperanza para los venezolanos y para todos

Susana Del Río

Susana Del Río

Experta en Unión Europea

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:08

Comenta

Elijo el título 'Paz' porque la paz no necesita nada más que la acompañe. Es una palabra poderosa, vitalizadora, enorme. Recientemente, hemos sabido que María ... Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz. Ver el vídeo en el que el secretario del Comité noruego, Kristian Berg, comunica a María Corina la noticia, emociona y nos hace creer en lo importante. Este premio es para mí el más relevante porque se despliega y brilla en todo de manera transversal. A la premiada hay que felicitarla porque su convicción democrática, lucha, valentía imprimen un mensaje de libertad para el mundo entero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  2. 2 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  3. 3

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  4. 4

    Incendio en el caserío del pintor Zuloaga en Zumaia: su bisnieto se lo cede a unos okupas y acaba entre llamas
  5. 5

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas
  6. 6

    La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas
  7. 7 Un enorme incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  8. 8

    Casi 1.600 personas se vacunan en La Casilla en su primer día de apertura
  9. 9

    Mohamed recupera los 3.500 euros que le robaron en Erandio gracias a la solidaridad vecinal: «Un hombre ha donado 1.000»
  10. 10

    ¿Por qué a Valverde le sancionaron con 4 partidos y a Flick solo con uno pese a sus cortes de manga tras ser expulsado?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Paz

Paz