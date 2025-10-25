Elijo el título 'Paz' porque la paz no necesita nada más que la acompañe. Es una palabra poderosa, vitalizadora, enorme. Recientemente, hemos sabido que María ... Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz. Ver el vídeo en el que el secretario del Comité noruego, Kristian Berg, comunica a María Corina la noticia, emociona y nos hace creer en lo importante. Este premio es para mí el más relevante porque se despliega y brilla en todo de manera transversal. A la premiada hay que felicitarla porque su convicción democrática, lucha, valentía imprimen un mensaje de libertad para el mundo entero.

Para nosotros, europeos, significa recordarnos y ensalzar los valores enunciados en nuestra Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: libertad, igualdad, dignidad y solidaridad en el marco de la democracia, la ciudadanía y la justicia. La Carta, vinculada jurídicamente al Tratado de Lisboa, constituye el pilar del modelo constitucional europeo dando razón y razones al Estado de derecho.

Pienso en María Corina y en la baronesa Bertha von Suttner, la primera mujer que recibió el Premio Nobel de la Paz. A ella le dedico un capítulo en mi libro 'Doce mujeres europeas. Construyendo la Unión Europea'. Nació en Praga en 1843 y trabajó de manera incansable para promover un cambio en la mentalidad belicista de la época defendiendo la vía diplomática antes de llegar a las armas. Su obra '¡Abajo las armas!' se publicó en 1889 y está traducida a doce idiomas. Conoció a Alfred Nobel respondiendo a un anuncio de trabajo como secretaria. Él aprendió de la misión de esta mujer pensadora, activista, escritora y quedó impresionado por su coraje para trabajar a favor de la paz. Fue así como creó el Premio Nobel de la Paz que Bertha recibió en 1905.

El río que une a la baronesa y a María Corina es la paz. El mensaje es que sin paz, las sociedades se hunden en un abismo en el que se daña en primer lugar el derecho a la vida.

En este tiempo con guerras en Ucrania y en Gaza, alumbrar la paz es también estrategia geopolítica. La paz es inmensa como valor, pero también es generadora activa de elementos tangibles como son la estabilidad financiera y el crecimiento empresarial.

En Europa, la paz hace nacer el propio proyecto europeo y hacerla pervivir lo acompaña en todo su proceso de integración. En el momento crucial que vivimos, la UE ha presentado su hoja de ruta, 'Preservar la Paz. Preparación en materia de Defensa 2030', con cuatro vectores: la Iniciativa europea de defensa con drones, la vigilancia del flanco oriental, el Escudo Aéreo Europeo y el Escudo Espacial de Defensa. Me gusta detenerme en el título con su gran mensaje: «Preservar la Paz».

De manera especial, quiero dedicar esta tribuna también a Sofia Corradi, creadora del Programa Erasmus. La noticia de su muerte me lleva a recordar de manera viva el privilegio que tuve de conversar con ella y su familia durante un almuerzo el día anterior a la ceremonia en la que el Rey le entregó el Premio Europeo Carlos V. Dedico a Sofia el capítulo ocho del libro. En enero, se lo envié a su casa en Roma. Tengo la tranquilidad y alegría de que lo leyó con ilusión.

Su programa lo viven millones de estudiantes de distintos países fraguando la unidad europea. Sofia Corradi lo concibió siempre como un proyecto para promover y asentar la paz en Europa.

Si miramos a través de la Historia, sin paz ningún país, incluso imperio, serán prósperos. Pienso en Isabel de Portugal, esposa del emperador Carlos V, y en su capacidad como gobernadora y política. Ella, también presente en el libro, tenía como objetivo la paz como vía de unión.

Felicito a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. Su premio es esperanza para los venezolanos y para todos en este tiempo en el que los ciudadanos necesitamos referencias.

A los europeos, este premio nos da fuerza para continuar defendiendo nuestra libertad, democracia y modelo de sociedad. También para trabajar en retos y asuntos tan acuciantes como el apoyo a Ucrania, la negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, la UE ante la guerra en Gaza y sus atrocidades.

Enlazada a la paz está la creación real de la Defensa y Seguridad europea. La paz es valor y catalizador para conseguir objetivos tangibles y lograr una geopolítica que impulse crecimiento para las futuras generaciones.

La frase con la que abro el capítulo dedicado a Sofia Corradi es: «Europa es más fuerte que todas las incertidumbres». Este mensaje nos reafirma como europeos.

Felicidades a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. Nada ni nadie lo puede eclipsar como nada ni nadie puede olvidar a Isabel de Portugal, Bertha von Suttner y a mi querida Sofia Corradi. Todas muestran con sus vidas que la paz es la respuesta.