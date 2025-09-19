Europa está viva. Aunque algunos intenten que se desvanezca del mapa geopolítico y económico, Europa está aquí; bien enclavada en el mapa mundial. Europa equilibradora ... y referente; hacedora de valores conjugados con políticas concretas, definiéndose en la nueva geopolítica que aflora a veces efervescente pero tectónica en su calado.

Escribo 'Europa en el centro' con dos significados que se dan la mano: el que la asienta y eleva como referente y el que la debe continuar guiando hacia el centro político donde se encuentra el consenso que necesita la Unión Europea para poder hacer política continental. Europa sabe ser superpotencia. En la travesía de la Historia lo ha mostrado. Lo lleva en su génesis desde Grecia, Roma, desde el emperador Carlos I de España y V de Alemania.

Putin con su invasión de Ucrania pretende un avance imperialista con sangre. Europa debe responder de manera medida mostrando que ella sabe ser imperial. Cuando Macron impulsa con líderes la Comunidad Política Europea o la Coalición de Voluntarios es porque tiene en su visión ese poder imperial francés, europeo. En España también tenemos razones y ejemplos de envergadura.

Volviendo a Europa en el centro, destaco el 'Debate del estado de la Unión'. Por cierto, aquí estado se escribe en minúscula porque se refiere a cómo está la UE, dónde se encuentra y hacia dónde va; dónde quiere y le corresponde estar a todos los niveles, en los sectores estratégicos, en el contexto geopolítico. El 'Discurso del estado de la Unión' que ha pronunciado Ursula von der Leyen ante el Parlamento Europeo es realista y ambicioso. Fue valiente dando un paso desde el Gobierno europeo ante el horror en Gaza al que ha seguido la suspensión de acuerdos comerciales con Israel. También expuso logros y propuestas como trascender a la unanimidad en decisiones clave. Respecto a ejes, nos habló de competitividad, vivienda, industria limpia, tecnología, Defensa. Estos objetivos sólo se alcanzarán si la UE se alía con su poder europeo, con Europa; si en los parlamentos nacionales se debate también en versión europea (tanto en temas como en forma); si la UE sigue buscándose y encontrándose en el centro, el lugar del consenso político; si los Estados miembros se unen en esta misión continental europea.

En este periódico ya he escrito sobre la capacidad del centro; hacer política yendo hacia el centro y no hacia los extremos, porque la polarización mina la capacidad de dar respuestas tangibles a los ciudadanos. En el centro encontramos la máxima expresión de democracia representativa.

En el tenis, tienes que volver al centro después de desplazarte hacia la derecha, la izquierda, hacia delante a recoger una dejada o volear. En la pista, siempre hay que recuperar el centro. En la pista política, también.

Se cumple un año de la presentación del Informe de Mario Draghi centrado en una Europa competitiva. En su discurso haciendo balance, Draghi ha expuesto los avances y continúa llamando a la acción. Sobre la competitividad europea, observa que no avanza lo suficiente respecto a Estados Unidos y China destacando la innovación. Explica que la UE debe conseguir un verdadero Mercado Único, sin barreras, en 2028. Draghi ha subrayado la necesidad de una deuda conjunta para proyectos comunes. Y, mientras Draghi nos habla de una Europa competitiva, el Gobierno de España insta a las empresas a que atiendan a sus clientes también en catalán mermando la capacidad competitiva de nuestro tejido empresarial. Una medida incoherente con los grandes objetivos que la UE se ha marcado. Vuelvo a subrayar el gran catalizador que es el español por ejemplo para Mercosur y México, con nuestro idioma común.

Europa en el centro significa altura; modelo equilibrador para el mundo convulso; significa que cada Gobierno de la UE sea consciente de la gran misión histórica que vivimos. Sin inversión en una Defensa europea, no tendremos una Seguridad común forjada entre todos ante los drones rusos sobrevolando Polonia y Rumanía.

Ucrania es el símbolo de la lucha por la libertad, la democracia, por ser europeo. Ucrania es Europa. Es el ejemplo de una UE ensamblada a su poder continental sincronizando geografía y política. Europa es el viejo continente por su Historia, conquistas, raíces, civilización, cultura, monasterios, catedrales; por su sabiduría. También es nuevo continente impulsado por la UE. Europa es a la que Trump observa con respeto. Es ser más allá de la UE, ser superpotencia. Es tiempo de medir, aportar, construir.

Europa en el centro significa equilibrio, consenso y valentía política con los partidos trabajando en lo que urge, mirando a lo grande; que todos sepan que el 2 de octubre se reúne la Comunidad Política Europea en Dinamarca. España debe mirar al centro, donde se construyen los grandes consensos que permiten futuro y enfocar su trabajo y misión a España, a la UE, a Europa.