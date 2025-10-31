El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Ibarrola

Violencia terrorista multiforme

Entender la 'socialización del sufrimiento' es la mejor vacuna contra su repetición

Sara Hidalgo

Profesora de Historia Contemporánea de la UPV/ EHU

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:06

Comenta

Estos días la Fundación Fernando Buesa celebra su seminario anual y este año, cuando se cumplen cinco lustros del asesinato de Fernando Buesa, lo ha ... titulado '2000. La vuelta del terror', un título elocuente que alude a una realidad histórica, la del cambio de siglo, cuando el embate de ETA y su entorno se agudizó y multiplicó su radio. Era esto una traducción de la denominada 'socialización del sufrimiento', aquella siniestra estrategia que se puso en marcha a mediados de los 90 y cuyo corpus teórico -que no el concepto- apareció en la ponencia Oldartzen de Herri Batasuna de cuya aprobación se cumplen ahora treinta años.

