El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El rey Felipe VI participa en la jornada de clausura de la Cumbre Mundial de Gobierno Abierto celebrada en Vitoria. EFE

El discurso extremista en las democracias occidentales

Las amenazas que alimentan las ideologías radicales provienen de problemas persistentes y desatendidos por la política

Sami Khiari

Comerciante

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:01

Comenta

La cumbre mundial en Vitoria puso el foco en la urgencia de revitalizar la democracia a escala global. Este llamamiento contrasta con la retórica extremista ... que se propaga como una marea en Europa y amenaza su estabilidad. La Unión Europea nació como respuesta a dos guerras mundiales, la última gestada por discursos incendiarios dirigidos, principalmente, contra los judíos, los vencedores de la Primera Guerra Mundial y otros colectivos considerados peligrosos para el Tercer Reich.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  2. 2 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  3. 3

    Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika
  4. 4

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón de un quinto
  5. 5 La plaga de la lagarta peluda acaba con un bosque de 7.000 pinos en Bermeo
  6. 6 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  7. 7

    Alarma por disparos desde un coche en marcha ocupado por encapuchados en Otxarkoaga
  8. 8

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria
  9. 9 Expulsan de China y le prohíben la entrada de por vida a un ciclista español por poner el icono de un cerdo junto a la bandera del país
  10. 10

    La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero y la salida temporal de Pablo Benegas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El discurso extremista en las democracias occidentales

El discurso extremista en las democracias occidentales