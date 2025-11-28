El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Ibarrola

El 'enemigo interior'

Amenazar a parte de la población estimula la deriva hacia un régimen autoritario

Rosario Morejón Sabio

Rosario Morejón Sabio

Doctora en Psicología y analista de relaciones internacionales

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:03



Atentos a la regularidad con la que Donald Trump se enfrasca en la eliminación del 'enemigo interior', tanto para nombrar a sus adversarios políticos como ... a los inmigrantes que expulsa, puede decirse que la expresión, en desuso desde la Guerra Fría, recobra brillo a los dos lados del Atlántico. En Francia, Marine Le Pen y Jordan Bardella juran haber roto con las ideologías; solo los guía el «sentido común». Pero las corrientes identitarias y racistas que alimentaban el Frente Nacional persisten en su entorno. Los discursos de Reagrupación Nacional (RN) señalan a los extranjeros como los principales «enemigos del interior». En su inauguración del curso, el 14 de septiembre en Burdeos, Le Pen prometía «ingentes ahorros una vez suprimida la inmigración de ventanilla social». Su público enardecido apostillaba: «¡Estamos en nuestra casa!». La historia enseña que la designación de 'enemigos interiores' y el recurso a la amenaza contra una parte de la población estimulan el deslizamiento hacia regímenes autoritarios.

