El presidente chino Xi Jinping. Reuters

Atrapado por las tierras raras

Negociar la dependencia de China en estos preciados recursos requiere un frente unido que Trump no sabe consolidar por las humillaciones a sus aliados

Rosario Morejón Sabio

Rosario Morejón Sabio

Doctora en Psicología y analista de Relaciones Internacionales

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:07

Comenta

El presidente de Estados Unidos creía haber encontrado la artimaña perfecta al instaurar un régimen de extorsión generalizado frente a sus socios comerciales. Sin contar ... con el más poderoso y retorcido de todos ellos: la China de Xi Jinping. Los presidentes de las dos superpotencias se verán las caras este viernes en Corea del Sur con ocasión de la cumbre de Cooperación económica Asia-Pacífico (APEC). Es el primer reencuentro de Donald Trump con Xi desde su regreso a la Casa Blanca en enero. Las tensiones no han estado nunca tan vivas.

Atrapado por las tierras raras