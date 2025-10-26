El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

¿Otro Papa marxista?

El primer documento de León XIV, en el que exhorta a movilizarse contra la desigualdad en la estela de Francisco, pone en alerta al catolicismo conservador

Pedro Ontoso

Pedro Ontoso

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:18

La actualización de la Doctrina Social de la Iglesia, sobre todo en asuntos de economía o de ecología, la valió a Francisco la etiqueta de ' ... comunista' o 'marxista', promovida por potentes grupos norteamericanos, que se sintieron atacados en algunos de sus dogmas más queridos. León XIV está empezando a sufrir las mismas acusaciones, a raíz de la publicación de la exhortación apostólica (el segundo documento en importancia magisterial después de la encíclica') 'Dilexi te' (Te he amado), centrada en la pobreza.

