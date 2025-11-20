El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Ibarrola

Cuando ETA envenenó la Transición en Euskadi

La organización terrorista, como el franquismo, apostó por la espada e intentó hacer descarrilar el Estatuto de Gernika y soliviantar a los cuarteles

Pedro Ontoso

Pedro Ontoso

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:01

Cuando Franco murió en la cama, hace hoy cincuenta años, un grupo de estudiantes de Periodismo permanecíamos en vigilia en espera del desenlace. Habíamos pasado ... horas en el hospital La Paz y en los aledaños de El Pardo entre periodistas y corresponsales, mamando un acontecimiento histórico. Europa Press pasó un teletipo urgente a las cinco de la mañana con la noticia, pero no fue hasta las seis cuando la radio difundió el fallecimiento. Enseguida salimos a comprar chocolate y churros para endulzar los amargos episodios de represión vividos a las puertas del Congreso en las manifestaciones estudiantiles con motivo del cierre de la Universidad de Valladolid, en la acumulación de fuerzas contra el régimen, o en el Palacio de las Salesas, para protestar por las duras sentencias del Proceso 1001 a la cúpula de Comisiones Obreras.

