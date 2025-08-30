El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Guarnición franquista en la plaza Ortiz de Zárate, en Legutio, en el año 1936 Fondo Pascual Marín

Agosto sangriento del 36: lecturas pacifistas

Investigar con rigor la Guerra Civil se convierte en cultura de paz, ayuda a un presente necesitado de antimilitaristas

Pedro Oliver Olmo

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:00

Cada sociedad debe conocer y contrastar la información histórica sobre sus propias guerras, sobre todo aquellas que dieron señales de embrutecimiento desde sus orígenes, antes ... de que empezaran a ser guerras totales, tal y como ocurrió con la nuestra de 1936.

