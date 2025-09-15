El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

MSF en Gaza Medicos Sin Frontera

Los médicos no pueden parar el genocidio, los líderes mundiales sí

Los gobiernos tienen la obligación moral y legal de detener las atrocidades en Gaza

Paula Gil, Presidenta de Médicos Sin Fronteras España

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:10

Más de un millón de personas han recibido la orden de evacuar Ciudad de Gaza antes de una ofensiva terrestre israelí. Para muchos -personas ancianas, ... enfermas, embarazadas, heridas- escapar es imposible. Quienes logren huir lo harán bajo bombardeos y, si sobreviven, llegarán a zonas superpobladas en el centro y sur de Gaza, sin seguridad ni recursos básicos. Una población agotada tras casi dos años de violencia extrema se enfrenta ahora a una nueva catástrofe.

