Furgón de cola

Safari siniestro

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:07

Entre 1992 y 1996 los habitantes de Sarajevo se transformaron en dianas para los francotiradores serbobosnios. Si la suerte de quienes fueron allí fríamente asesinados ... parecía imposible de empeorar, una investigación de la Fiscalía de Milán nos enfrenta a la posibilidad de que sí, de que en Sarajevo todo pudiese ser peor. Porque es peor que quien te pone en su punto de mira no sea un enemigo, lo que con frecuencia significa que es alguien al que como tú arrastra la corriente ponzoñosa de la historia. Es mucho peor que quien selecciona tu cabeza como blanco sea un extranjero rico que busca emociones fuertes y exclusivas viajando a una zona de guerra para que le permitan, previo pago, abatir seres humanos indefensos con armamento de precisión.

