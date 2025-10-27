El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Psicólogos generales sanitarios en Atención Primaria

Es un buen momento para incorporarlos por la fuerte demanda y la gran ayuda que pueden aportar para entender el sufrimiento psíquico

Pablo Gómez de Maintenant

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:03

En estos tiempos y desde hace menos de una década, la praxis de la Psicología en sus diversas especialidades ha adquirido una relevancia significativa. Probablemente ... sean muchas las razones que estén llevando a tal fenómeno, de tipo social, económico... Pero lo importante es que la ciencia psicológica y las numerosas investigaciones en neurociencia y transdiagnóstico avalan los efectos directos curativos que produce la psicoterapia en las estructuras cerebrales más complejas, cambios en conectividad, cambios en plasticidad, cambios a nivel molecular y cambios en la conectividad cerebral, a corto y a largo plazo.

