'Turistas asesinos' de Sarajevo: la situación vence a la moral

En una situación extrema, ¿estamos seguros de que actuaríamos del lado correcto? Pensémoslo dos veces antes de responder

Pablo Atela y Fernando Díez

Profesores de la Universidad de Deusto

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:01

La reapertura de la investigación sobre los llamados 'safaris humanos' durante el asedio de Sarajevo ha destapado uno de los episodios más perturbadores de la ... guerra de Bosnia. Entre 1992 y 1995, hombres adinerados, procedentes de Estados Unidos, Rusia, España o Italia, habrían pagado miles de euros para participar en auténticas cacerías de civiles. Los describían como 'francotiradores de fin de semana'. Disparaban desde las colinas o desde pisos tomados por los serbobosnios. Pagaban cuotas distintas según la víctima. Y lo hacían, según testigos, por 'diversión', 'adrenalina' o 'deporte'.

