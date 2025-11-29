Me empeño en pensar que el conflicto palestino-israelí va a terminar a pesar de estos últimos ataques. Por eso voy a recordar algunos momentos ... significativos de una de las historias más tristes del mundo, no hay que olvidar lo que ocurrió para que no se repitan sucesos tan dramáticos.

Palestina es una región de Oriente Próximo, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Ya en la Edad de Bronce existían allí ciudades como Jericó, Gaza o Jerusalén, lo que constituye la Palestina histórica, el origen del pueblo palestino. Este territorio es un importante punto de convergencia de cristianos, judíos y musulmanes, las tres religiones del libro, es decir, de la Biblia, por lo que nunca han faltado los conflictos. Pero en el siglo XVI, y hasta el XIX, la región fue a parar a manos del Imperio Otomano, de los turcos, y disfrutó de una cierta tranquilidad que acabó con la Primera Guerra Mundial.

El 2 de noviembre de 1917, a un año del fin de la guerra, la Declaración Balfour dio un vuelco a la historia. Se llama Declaración Balfour a una carta que el ministro de Exteriores británico, Arthur Balfour, envió al barón Lionel Walter Rothschild, líder de la comunidad judía en Gran Bretaña. Ahí, en sesenta y siete palabras, el Gobierno británico se comprometía a dar «un hogar nacional a los judíos en Palestina», interesaba que América entrase en la guerra y el apoyo de los poderosos judíos americanos era imprescindible. El 6 de abril Estados Unidos se unía a los aliados.

Sesenta y siete palabras fueron, pues, el inicio de la creación del Estado de Israel y cambiaron la historia del pueblo palestino. En 1922 La Liga de Naciones, después la ONU, aprobó el mandato británico sobre el territorio palestino e incluyó la cláusula basada en la Declaración Balfour que reconocía «la conexión de la nación judía con la tierra de Israel». El pueblo judío entendió el mensaje y cien mil emigrantes hebreos llegaron a territorio palestino en los primeros años de la Declaración.

El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 181 y aprobó la división de Palestina antes del 1 de octubre de 1948 en un Estado árabe y un Estado judío, proporcionando el aval jurídico a Israel para formar su propio Estado. Poco después, el 14 de mayo de 1948, Israel se declara independiente y comienza la primera guerra árabe-israelí. Más de 700.000 palestinos son desplazados del nuevo Estado de Israel, lo que se conoce como Nakba, la catástrofe, dando nombre al éxodo palestino.

Con la victoria, Israel amplió en 5.728 kilómetros cuadrados su territorio. Y la guerra llegó para quedarse. En 1967 se produce el enfrentamiento de los israelíes contra los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania, la Guerra de los Seis Días. La victoria hebrea otra vez es fulminante, ocupa Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Desde entonces, más de cinco millones de palestinos se convierten en apátridas y los horrores se siguen sucediendo.

En 1987 nace Hamás, organización paramilitar, y se produce la Primera Intifada conmemorando la toma de Israel de Cisjordania y Gaza en la Guerra de Los Seis Días. Hamás perpetrará, uno tras otro, atentados suicidas contra Israel y su población. A pesar de todo, los intentos por alcanzar una solución continuaron. Los Acuerdos de Oslo de septiembre de 1993 marcaron el momento en el que se estuvo más cerca de alcanzar por fin la paz.

Las negociaciones se llevaron a cabo entre el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yaser Arafat, el primer ministro israelí Isaac Rabín y el ministro israelí de Asuntos Exteriores Simón Peres. Los tres líderes recibieron en 1994 el Premio Nobel de la Paz. El 28 de septiembre de 1995 se firmó el Acuerdo de Oslo II, y seis semanas más tarde un extremista judío mató a Rabin y Arafat no pudo detener los atentados mortales del grupo Hamás. El horror ha seguido hasta hoy, todos lo conocemos.

Para mi sorpresa, el presidente Donald Trump ha propiciado un acuerdo de paz, ojalá esta vez se alcance a pesar de las últimas noticias.