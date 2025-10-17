El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directivos S.A. (Sin Alma)

Hoy vemos que en el mundo geopolítico el ser humano no importa, solo los intereses. Que no les ocurra lo mismo a las empresas

Mikel Etxebarria Dobaran

Mikel Etxebarria Dobaran

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Nos encontramos en el último día de trabajo, previo a un puente largo y a las vacaciones. Aunque la noticia era esperada, no lo era ... el recibirla de esta manera. Son convocados varios trabajadores por correo electrónico a una reunión conjunta y no presencial, por parte de una directora de área y el director de Recursos Humanos de la empresa. Todos se conectan por su portátil mediante una plataforma virtual; lo curioso es que ambos directivos y varios de los trabajadores se encuentran físicamente en la misma oficina y algún otro en la misma localidad, pero -y no estamos afortunadamente en pandemia- las relaciones presenciales y personales no se contemplan.

Directivos S.A. (Sin Alma)