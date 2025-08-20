El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Grupo Vasco del Club de Roma durante una conferencia en la Sociedad Bilbaína. Ainhoa Gorriz

Una argentina vino a Bilbao

Para integrarse en cualquier comunidad hay que asumir su memoria, impregnarse del alma del lugar y de sus gentes

Mikel Etxebarria Dobaran

Mikel Etxebarria Dobaran

Coordinador del Grupo Vasco del Club de Roma

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:16

Como aquel inglés de la canción que vino a Bilbao a ver la ría y el mar, hace poco tuvimos el privilegio de tener con ... nosotros a una intelectual argentina que vino a protagonizar la sesión magistral de apertura al Seminario Internacional de Metrópolis, organizado por Bilbao Metrópoli 30, y a dar una conferencia ante el Grupo Vasco del Club de Roma. Y aunque volvió a Buenos Aires, quedó prendada de nuestra ciudad y de nuestra gente, convirtiéndose -los de Bilbao nacen donde quieren- en una bilbaína más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  2. 2

    Desmantelan un campamento de manteros llegados de otras ciudades para Aste Nagusia
  3. 3

    Colas en puestos de comida ilegales pese al mayor control policial en el recinto festivo
  4. 4

    La empresa que se retrasó con el escenario de Abandoibarra dejó sin montar otro en Portugalete
  5. 5 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  6. 6 Yurena abarrota Pinpilinpauxa: «He estado con chicos sin coco, pero ahora soy más exigente»
  7. 7

    La Crimea que Trump quiere regalar a Putin: una historia de tártaros, otomanos y rusos
  8. 8 180 euros de multa y el pago de costas por no devolver un Bizum de 20 euros
  9. 9 ¿Cuándo va a dejar de llover en Aste Nagusia? El aviso de la Aemet para esta semana
  10. 10

    La emocionante sorpresa de un vecino de Paiporta a un vasco que le ayudó en la Dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una argentina vino a Bilbao

Una argentina vino a Bilbao