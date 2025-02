Cambiar el pasado

Dice un chiste ruso que «nada es tan impredecible como el pasado». Y dice algo parecido el neurobiólogo Michael Gazzaniga: «Algunos de mis mejores recuerdos son falsos». En fin, que los humanos tenemos una gran tendencia a distorsionar el pasado y a inventarnos aquello que ... nos pueda interesar o beneficiar.

La insistencia de Trump o Putin en que sus países vivieron tiempos gloriosos que les fueron arrebatados por conspiraciones o por enemigos externos son mecanismos de reclamo populista basados en la distorsión del pasado. Y esto me hace pensar en el actual debate sobre la situación del sistema sanitario vasco, en el que muchas voces claman por un tiempo pasado mejor, asegurando que la asistencia a la ciudadanía ha perdido calidad. Una vez más hemos reformulado el pasado en justificación de nuestras opiniones actuales. Me explicaré.

Que el actual sistema sanitario vasco, el español, el de la Unión Europea y el de cualquier parte tienen problemas es una obviedad. Lo mismo que cualquier otro ámbito: el industrial, el energético, el educativo, el de la seguridad o el demográfico. Pero en el caso de los sistemas sanitarios la problemática se ha hecho más evidente para los países desarrollados después de la epidemia del covid, que provocó un empeoramiento de los indicadores de salud; los de mortalidad y la accesibilidad al sistema cayeron de manera importante y hoy la sociedad está inmersa en la necesidad de superar ese bache.

Pero si hacemos un análisis real de la situación en Euskadi y España, no es honesto ni sostenible mantener que estamos perdiendo calidad y que tiempos pasados fueron mejores. Se está manipulando el pasado. Es cierto que el sistema sanitario público vasco sufre un problema de accesibilidad que tiene que ver con diferentes variables como el envejecimiento demográfico, la inflación de la demanda, un sistema de relaciones laborales obsoleto y una importante pérdida en la productividad y la eficiencia. Pero la realidad es que en las últimas dos décadas los resultados en salud mejoran año tras año (exceptuando la situación generada en la pandemia): mejoran la esperanza de vida al nacer, las tasas de mortalidad infantil y materna, los índices de supervivencia y el estado de salud de la gente. Aunque, evidentemente, queda mucho por mejorar.

Por ello, cuando algunos se manifiestan por la salud universal deberían explicar que en Euskadi el sistema sanitario es universal desde la ley general de sanidad de 1986, y que eso quiere decir que todo ciudadano tiene el derecho a ser asistido gratuitamente en el punto donde demande asistencia. No existe ni una iniciativa parlamentaria en Euskadi que busque cambiar esta situación.

Otra de las afirmaciones que se hacen es que existe un diseño para la «privatización de la sanidad». También deberían explicar los que afirman tal cosa que los sistemas públicos de salud como el nuestro son públicos porque se financian a través de los impuestos, pero que ello no quiere decir que la prestación sanitaria tenga que ser en su totalidad ejercida por la propia Osakidetza. Al igual que otros sistemas de salud, del que el ejemplo más emblemático es el británico, la prestación asistencial, según datos de 2023, se realiza desde siempre mayoritariamente (94% aproximadamente en Euskadi) por el proveedor público y con acuerdos y conciertos con prestadores de asistencia privada (6,1%), pero siempre de modo gratuito para el ciudadano. Esta situación de acuerdos casi no ha variado en muchos años y dudo que nadie esté pensando en modificala. Pero a algunos les gusta jugar a atemorizar con escenarios quiméricos para obtener beneficio de la demagogia. No solo reinventamos el pasado, ¡reinventamos también el presente!

Y si de lo que hablamos cuando se habla de la privatización es de los servicios como lavandería, alimentación, trasporte no medicalizado, mantenimientos, logística, informática, seguridad... hay que valorar hasta qué punto tiene sentido y es eficiente que el sistema sanitario, que debe dedicar todo su esfuerzo al cuidado de los ciudadanos, crezca en gestionar todos esos recursos. ¿No es más beneficioso para que el sistema ponga todo su esfuerzo en crecer en prevención, en la atención primaria, en nuevas prestaciones y en el cuidado de los pacientes?

Muchos sistemas de salud están en proceso de reflexión y debates parlamentarios para identificar las áreas de mejora. Desde hace algunos meses se reúne la Comisión del Pacto de Salud de Euskadi para diagnosticar y proponer las estrategias de futuro. Existen distintas visiones y sensibilidades y, como no, diferentes intereses. Pero lo que debe prevalecer en el ánimo de todos es que el objetivo es garantizar la universalidad, la gratuidad, la equidad y la calidad.

Si tenemos que hacer un ejercicio de imaginación, no gastemos esfuerzos reinterpretando el pasado o falseando el presente, sino buscando cómo somos capaces de mejorar el futuro.