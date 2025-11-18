El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Ibarrola

Franco, medio siglo

El neoantifranquismo tiene un aire cutre, se opone a un régimen que no existe. Sin riesgos, quiere darse una pátina de valentía política

Manuel Montero

Manuel Montero

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:01

En las dos últimas décadas se ha producido un retorno del franquismo. Está ahora mucho más presente en el discurso político que durante los treinta ... años anteriores. Tal resurrección no ha venido de los franquistas ni de la nostalgia de la dictadura. Su vitalidad pública se debe al antifranquismo sobrevenido, que de forma inopinada invade al sedicente progresismo, con el Gobierno a la cabeza. Parece que quieren acabar como sea con el régimen, cincuenta años después. Ojalá tan tajante oposición a la dictadura se hubiese producido por entonces.

