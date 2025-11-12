El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aspirante sarcástico

Un vistazo por internet permitiría al líder de EH Bildu comprobar que las series no lo son todo. Las policías sueca, noruega y danesa llevan pistola

Manuel Montero

Manuel Montero

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:01

Por lo que se ve, Otegi se ha tomado en serio su destino histórico de llegar a lehendakari de los vascos. Cabe suponer que su ... imaginario no es el del terrorista arrepentido que se hace pacifista y demócrata, pues le supondría un enorme salto en el vacío y no se le aprecian arrepentimientos, que suelen proclamarse en alta voz y de forma dolorida. Tampoco le encaja la figura del exterrorista carismático que de pronto (o poco a poco) llega a la convicción de que lo importante es la reconciliación y criticar el pasado violento. No. Este hombre no es de reconciliaciones ni zarandajas. En sus ensoñaciones, seguramente su currículum ideal será el de un joven concienciado y practicante del terror, que maniobraría con habilidad para liberar a su pueblo, adaptándose a cada circunstancia y enalteciendo cada uno de sus pasos, incluyendo el abandono de las armas por razones estratégicas, en su camino a lehendakari.

