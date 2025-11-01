Yo y lo nuestro

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Necesitamos una esfera pública sólida, que garantice y proteja los derechos individuales, que funcione

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:51

Vivimos tiempos de percepciones encontradas. Se asocia lo privado con lo valioso o deseable mientras lo público se relaciona con la ineficiencia, la sospecha o ... el desdén. Aunque esta valoración no es universal ni está libre de contraargumentos, lo cierto es que el equilibrio entre el aprecio del individuo y el bien colectivo, entre el yo y el nosotros, no parece hallarse en su mejor momento. Un individualismo en auge ha erosionado, al menos en parte, el sentido de lo societario, de lo grupal y común, exaltando lo de uno mismo. 'Todo el mundo va a lo suyo -proclama el necio-, menos yo, que voy a lo mío'.

