El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Arnaldo Otegi y Pedro Sánchez. EP

Otegi y Sánchez en la vanguardia

La solución, un único Estado para que judíos y árabes convivan en paz

Luis Haranburu Altuna

Luis Haranburu Altuna

Escritor

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:03

Otegi se enorgullece de que los vascos nos hayamos convertido en una referencia mundial en el apoyo de Hamás y la condena de Israel, mientras ... que Sánchez mostró en Sevilla su «admiración por el pueblo español que se moviliza por causas justas como Palestina». Otegi habla en nombre de Euskal Herria y Sánchez lo hace en nombre del pueblo español. Ambos líderes encabezan la vanguardia del progresismo radical. La causa de la emancipación universal, objetivo de la izquierda en los dos últimos siglos, ha sido sustituida en nuestros días por las múltiples y variadas 'emancipaciones parciales' como el feminismo, el ecologismo o las identidades étnicas. Y ahora, otra vez, el odio al judío, como aquellos Reyes Católicos tan españoles y vanguardistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asesinan a un joven marroquí de 21 años al asestarle una puñalada en el pecho
  2. 2

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  3. 3

    Conmoción en Solokoetxe: «Uno de ellos llevaba un cuchillo y el otro palos»
  4. 4

    «De la noche a la mañana nos quieren echar, es una sangría»
  5. 5

    Doce pisos turísticos en los bajos de unas VPO en Bilbao
  6. 6

    Las grandes cadenas pugnan en Euskadi por la apertura de nuevos supermercados
  7. 7

    La madre de dos niños con una dolencia rara demanda a la Diputación con ayuda de ChatGPT
  8. 8

    Los niños españoles vivirán menos que sus abuelos
  9. 9

    «CAF hace trenes, no bombas. Se están mezclando cosas que no se deben mezclar»
  10. 10 Jose Mari Goenaga: «En los cuartos oscuros te encuentras señores de 75 años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Otegi y Sánchez en la vanguardia

Otegi y Sánchez en la vanguardia