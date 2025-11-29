El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Sahel, ¿causa perdida?

Tras expulsar a los franceses, un golpe de Estado dejó a Malí sin democracia y en manos de militares incapaces contra el yihadismo

Juanjo Sánchez Arreseigor

Juanjo Sánchez Arreseigor

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:26

El golpe de Estado en Guinea-Bissau nos obliga a mirar de nuevo al Sahel, especialmente a Malí. Cuando las colonias africanas de Francia alcanzaron ... la independencia, sus élites dirigentes establecieron dictaduras militares. No fue obra de Francia, se lo hicieron ellos mismos. Los nuevos dictadores buscaron un poderoso 'padrino' exterior, que en la mayoría de los casos fue la antigua metrópoli.

