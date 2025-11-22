El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Toreo de salón

Al admitir las querellas contra el fiscal general, el Supremo no hizo la distinción que hace al condenar. Cinco magistrados sopesaban callados la nota informativa

José María Ruiz Soroa

José María Ruiz Soroa

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Me siento personalmente obligado para con los lectores a, por lo menos, intentar explicar lo que ha sucedido en el caso del fiscal general, del ... que pronostiqué hace unos días su segura absolución, mientras que anteayer el Tribunal Supremo le condenó por «un delito del artículo 417 del Código Penal de revelación de datos reservados» a la pena mínima de inhabilitación y a indemnizar al particular perjudicado. ¡Vaya lucida, dirán ustedes! Y tienen razón. Así que, aunque solo se haya publicado el fallo de la sentencia y no sus razonamientos, me atreveré otra vez (y que Dios me coja confesado) a predecir cuáles van a ser esos razonamientos. Es algo así como contarles cómo el Supremo puede a veces ejecutar un toreo de salón tan depurado que los espectadores ni nos enteramos de dónde estaba el toro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  4. 4 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  5. 5 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
  6. 6 «Me duele mucho que seis jugadores navarros hayan disputado la Youth League con el Athletic»
  7. 7 Muere una persona tras ser arrollada por un tren en Gernika
  8. 8

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica
  9. 9

    Cruzada para salvar el edificio que Kutxabank quiere derribar en el centro de Bilbao
  10. 10 Zara rompe el mercado del running con un precio insólito en sus nuevas zapatillas de placa de carbono

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Toreo de salón

Toreo de salón