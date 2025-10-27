El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Ibarrola

Política de pinza

Vox le sirve a Sánchez para dos objetivos estratégicos: generar ruido en la oposición y externalizar la confrontación con el PP

Javier Zarzalejos

Javier Zarzalejos

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:03

Comenta

La política hace extraños compañeros de cama». El dicho inglés sigue vigente. Días atrás hemos visto a un ministro de Interior, exjuez de la Audiencia ... Nacional, arremeter contra el PP acusándolo de «banalizar el terrorismo», olvidando que si es ministro es gracias a Bildu. Esta obscena alianza es la más destructiva e indigna de las que se han apoderado de la política española pero ciertamente no la única. Al parecer andan los socialistas contentos en medio del cenagal en el que se encuentran ante la subida que las encuestas atribuyen a Vox. Tanto, que los exegetas de Sánchez aventuran una convocatoria anticipada de elecciones si Vox alcanzara en las encuestas el 20% de voto.

