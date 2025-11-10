El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El naufragio

El Gobierno carece explícitamente de la confianza del Parlamento y se mantiene en el poder trastocando el mecanismo estabilizador de la moción de censura

Javier Zarzalejos

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:02

Dos noticias sin conexión aparente marcan el naufragio de esta legislatura. Por un lado, Junts ha formalizado su ruptura con el Gobierno de Pedro Sánchez, ... a quien se hace saber que ya no tiene mayoría para nada, ni Presupuestos, ni ley Bolaños, ni ley Begoña, ni ninguna de las demás ocurrencias legislativas que podía tener en cartera. Ya no son más, en contra de lo proclamado por Sánchez en la noche del 23 de julio de 2023. Son menos y aunque ya sabíamos que esa 'mayoría Frankenstein', grotescamente calificada de «progresista», era una ficción -peligrosa pero ficción, al fin y al cabo-, el final de esta, la exposición del truco, no deja de tener un valor político esencial. Porque a partir de ahora, España entra en un estado de anomia constitucional, con un Ejecutivo que explícitamente carece de la confianza del Parlamento y que se mantiene en el poder trastocando un mecanismo, la moción de censura constructiva, pensado para estabilizar el sistema parlamentario, no para subvertirlo.

