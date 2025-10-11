El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

España-Israel

El Gobierno deja a nuestro país sin papel que jugar en un momento de expectativa de paz en Oriente Próximo

Javier Zarzalejos

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Del deterioro abismal que ha sufrido la relación de España con Israel dan cuenta dos circunstancias bien recientes. Por un lado, el Gobierno, mostrando una ... indiferencia que no puede ser casual, fijó para el pasado día 7 la votación para convalidar el decreto-ley de embargo de armas a Israel. El mismo día en que se recordaba la masacre perpetrada por Hamás sobre más de 1.300 israelíes dos años antes, al Ejecutivo le parecía innecesario respetar el luto que todo el pueblo judío, dentro y fuera de Israel, guardaba por el peor pogromo desde la Segunda Guerra Mundial. Una iniciativa con pretensiones absurdamente punitivas para Israel -absurdas dada la dependencia de nuestro país en el terreno de la defensa- que añadía ofensa a la herida de la masacre recordada esta semana y que permanecerá indeleble en la memoria y en la historia judías.

