El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

Gobierno y Presupuestos

Al incumplir la obligación constitucional de presentar el proyecto, el Gobierno muestra que su único programa es la permanencia

Javier Tajadura Tejada

Javier Tajadura Tejada

Catedrático de Derecho Constitucional de la UPV/EHU

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:02

Hoy, 30 de septiembre, el Gobierno ha incumplido su obligación de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado ante el Congreso de los Diputados. ... Se trata de una violación flagrante de un precepto constitucional (artículo 134.3) cuyo efecto inmediato es la neutralización del Parlamento, al que se impide ejercer dos de sus funciones básicas: aprobar las Cuentas y controlar al Ejecutivo. El debate y la votación presupuestaria son los instrumentos que permiten a la oposición expresar y explicar sus discrepancias respecto a las políticas gubernamentales. Además, son el procedimiento que permite al Parlamento manifestar su respaldo o su rechazo a la continuidad del Gabinete. La lógica política democrática exige que, ante el rechazo del proyecto, el presidente disuelva las Cámaras y convoque elecciones.

